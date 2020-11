Mariniers opnieuw uit de kleren voor kalender

Het Korps Mariniers is opnieuw (gedeeltelijk) uit de kleren gegaan voor een speciale kalender. Het wordt de laatste editie van de kalender dus wie onze mariniersmannen schaars gekleed wil zien schitteren, moet op tijd z'n slag slaan. "We hebben naar de vrouwen geluisterd die vonden dat het iets pikanter mocht."Eigenlijk moest het bij de kalender van vorig jaar blijven. "Maar die was zo'n groot succes dat we dit jaar niet konden uitblijven", zegt kapitein Maurits Holle tegen EditieNL. Het is deze keer een verjaardagskalender, die dus meteen wat langer kan blijven hangen. Inclusief de voorkant staan er dertien mannen op.Dit jaar heeft de kalender als thema 'amfibisch'. "Want mariniers zijn direct inzetbare militairen van de Koninklijke Marine die vechten op de grens van land en water. Altijd, overal en onder de zwaarste omstandigheden."De foto's zijn geschoten op en nabij de marinierskazerne op Texel. En die zijn stiekem iets pikanter dan de foto's van vorig jaar. "Niet iedereen heeft de kleren uit, maar het merendeel wel redelijk wat", zegt Holle.Op een oproep voor de kalender kwamen flink wat reacties, waaruit de uiteindelijke 'modellen' zijn geselecteerd. Zelf staat de kapitein er ook op. "Dat was een aparte ervaring. Ik sta liever voor 500 man te spreken dan dat ik op de foto moet", lacht hij.De opbrengst van de kalender gaat naar het goede doel. Ook gaan door corona veel activiteiten niet door, waardoor het contact van het Korps met de samenleving beperkt is. De uitgave van de kalender moet dat een beetje repareren.De kalender is vanaf 16 november te koop voor 20,50 euro inclusief verzendkosten. Wie er eentje wil bemachtigen, moet waarschijnlijk snel zijn. Vorig jaar was de kalender zo snel uitverkocht dat er zelfs extra exemplaren werden bijgedrukt.