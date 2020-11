Dit bedrijf zag zijn inkomsten verdrievoudigen door de coronacrisis

De Japanse videogamemaker Nintendo blijft de vruchten plukken van de coronacrisis. In de eerste jaarhelft van zijn gebroken boekjaar (april-maart) maakte het bedrijf 213,1 miljard yen (1,73 miljard euro) winst, ruim drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar (62 miljard yen). De omzet steeg met driekwart tot 769,5 miljard yen.



Het succes van Nintendo werd onder meer gestuwd door de lancering in juli en september van twee nieuwe spellen in de ‘Super Mario Bros.’-reeks. Daarnaast blijft het in maart uitgebrachte ‘Animal Crossing: New Horizons’ goed scoren “zonder momentumverlies”. Tijdens de eerste helft van het nieuwe boekjaar ging het spel 14,27 miljoen keer over de toonbank. ‘Dat droeg aanzienlijk bij aan de algemene groei van de softwareverkopen en stuwde de hardwareverkopen’, aldus Nintendo.



Aan de hardwarezijde steeg de verkoop van de console Switch van net geen 5 miljoen stuks in de eerste helft van het vorige boekjaar tot 8,4 miljoen nu. De in september vorig jaar gelanceerde Switch Lite werd van april tot en met september 4,2 miljoen keer verkocht. Nintendo verwacht nu 24 miljoen van de consoles te verkopen in hele boekjaar, tegenover 19 miljoen voorheen.



Door de resultaten krikt Nintendo zijn vooruitzichten voor de rest van het boekjaar op. Het verwacht nu een omzet van 1,4 biljoen yen (11,4 miljard euro) en een operationele winst van 450 miljard yen (3,7 miljard euro), wat beter zou zijn dan het vorige boekjaar. Tot nu toe waren de Japanners uitgegaan van minder omzet en winst: dit najaar krijgt Nintendo concurrentie van rivalen Sony en Microsoft die de nieuwe generatie van hun spelconsoles Playstation en Xbox lanceren.



Als gevolg van de coronacrisis, waardoor mensen meer thuis zitten, kent de game-industrie een boom. Zo meldde Activion Blizzard – de maker van spellen als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Candy Crush’ – vorige week nog een forse omzetstijging.

Reacties

08-11-2020 16:09:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.645

OTindex: 26.014

De één zijn brood is de ander zijn dood.

08-11-2020 18:00:27 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.527

OTindex: 3.135

@Emmo : Dat kan natuurlijk ook.



Maar ik heb hem andersom geleerd. Dat kan natuurlijk ook.Maar ik heb hem andersom geleerd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: