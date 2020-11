Fiets juf Laura gestolen, inclusief fietstas met 28 kunstwerkjes van haar leerlingen

AMSTERDAM - Groep 5 van de Geert Grooteschool 1 zit in zak en as. Niet alleen omdat de fiets van juf Laura werd gestolen, maar vooral omdat in haar fietstas 27 projectschriften plantkunde zaten. Vijf weken werkten haar leerlingen met hart en ziel aan het project en nu is al hun werk weg. Juf Laura is er kapot van en roept de dief op om op z'n minst de schriften terug te bezorgen, maar het liefst ook de fiets. "Het is een drama voor de klas".



Als juf Laura Koelmans ons telefonisch te woord staat, is ze nog helemaal beduusd van de gebeurtenis. "Ik maakte de fietstas nog extra goed dicht toen ik maandagmiddag mijn fiets bij de chiropractor neerzette, door die extra handeling vergat ik mijn fiets op slot te zetten".



Toen ze twintig minuten later terug kwam, was haar splinternieuwe fiets gestolen. Onmiddellijk realiseerde ze zich dat met de fiets ook de projectschriften van haar leerlingen verdwenen waren. Een kleine ramp, want vijf weken lang tekenden de leerlingen bloemen en planten en schreven ze verslagen van de lessen in de vorm van verhalen en gedichten.



"De schriften waren stuk voor stuk kunstwerkjes" vertelt juf Laura. "Ik ken de kinderen al vijf jaar en dit waren zonder twijfel de mooiste projectschriften die ze in al die jaren maakten, en nu zijn ze weg". Er ging dan ook een schok door de klas toen Laura de volgende dag in de klas moest vertellen wat er gebeurd was. "De fiets is ook vervelend maar die is vervangbaar, de schriftjes zijn veel erger, die zijn heel waardevol en onvervangbaar", aldus juf Laura.



Ouders van de kinderen hebben het verhaal via social media verspreid en iedereen hoopt dat de schriftjes boven water komen. "Voor de dief is het gewoon oud papier, voor de kinderen en voor mij betekenen die schriftjes heel veel", zegt Laura. Ze doet dan ook een oproep om contact te zoeken met de Geert Groote school 1 op het Hygiëaplein als iemand de schriftjes op het spoor komt. Eén van de schriftjes is al terecht, het werd gevonden in de buurt van het Muiderpoortstation. In totaal zijn nog 27 schriftjes vermist.



Laura's fiets werd maandagmiddag gestolen op de hoek van Kinkerstraat en Nassaukade.

Reacties

08-11-2020 12:11:26 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.224

OTindex: 19.344

In elk geval een heel goeie les voor de school, en zeker voor juf Laura: altijd je fiets op slot zetten!

08-11-2020 12:25:47 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.675

OTindex: 2.203

Ik heb lang bij een chiropractor gelopen wegens een rugblessure en iedere behandeling, (+35), duurde veel langer dan 20 minuten. Ik denk dat Juf Laura hier een beetje gesjoemeld heeft met de tijd dat ze absent was..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: