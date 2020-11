Gigantische ijsberg ligt op ramkoers met Brits eiland, dieren in gevaar

's Werelds grootste ijsberg stevent af op het Britse eiland Zuid-Georgia in de Zuid-Atlantische oceaan. De berg is bijna net zo groot als het eiland zelf, waar tienduizenden pinguïns en zeehonden wonen. "Het kan een ramp worden."Op Zuid-Georgia wonen op een aantal onderzoekers na geen mensen, maar dieren lopen volgens deskundigen groot gevaar. "De komst van de berg zal hoe dan ook effect hebben op het ecosysteem in het gebied", zegt Han Lindeboom, hoogleraar marine ecologie aan de universiteit in Wageningen. Hij zat zelf 1,5 jaar tussen de pinguïns op het eiland Marion in de Indische Oceaan.