Hele dorp krijgt gratis nacho's met dip: 'Blijf binnen met wat lekkers'

Je zal maar in het Brabantse Westerhoven wonen. Alle 940 huishoudens in dat dorp kregen een pakketje met nacho's en dipsaus bezorgd. Ondernemers Willem Neutkens Bart Theuws wilden hĂșn dorp een hart onder de riem steken.De ondernemers staan normaal gesproken op 150 festivals met hun 'Willy Nacho'-producten. "We staan op alle grote festivals, van Tomorrowland tot Rock Werchter", zegt Willem Neutkens tegen EditieNL. "Maar nu ligt alles stil. We hebben heel veel producten in ons magazijn die we niet eindeloos kunnen bewaren. Dus we besloten om het uit te gaan delen."Tijdens de vorige lockdownperiode brachten ze al verschillende pallets chips naar de Voedselbank. "Dit keer wilden we het dorp bedanken. Er zijn tweehonderd mensen uit de regio die bij ons werken. We hopen uiteraard dat zij snel weer aan het werk kunnen. Daarom hebben we pakketjes gemaakt met wat lekkers. En een briefje erbij met de vraag of mensen thuis willen blijven. Lekker met chips op de bank. Zodat we snel weer aan het werk kunnen met z'n allen."Met hulp van 18 medewerkers hebben Willem en Bart 940 pakketjes gemaakt. Deze hebben ze met bolderkarren in Westerhoven uitgedeeld. "We moeten nog langs dertig huizen waar niemand opendeed. Maar dan hebben we iedereen voorzien. We hebben echt ontzettend leuke reacties gekregen. Mensen vonden het hartverwarmend."Bart en Willem zijn blij dat ze op deze manier anderen blij kunnen maken en hun producten niet weg hoeven te gooien. "We zijn heel erg tegen voedselverspilling. Onze sauzen worden allemaal in een verspillingsfabriek gemaakt dus we vinden het heel belangrijk dat er niets in de kliko belandt."