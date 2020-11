Italiaan wint na 43 dagen hardloopwedstrijd over 4.989 kilometer

Het bestaat echt, een hardloopwedstrijd over 4.989 kilometer. Vijf mensen schreven zich in voor de Sri Chinmoy Self-Transcendence 3.100 Mile Race in Salzburg, drie van hen hebben de finish gehaald.



De Italiaan Andrea Marcato, een academicus die werkt in een vegetarische voedingsmiddelenfabriek, won in een 'tijd' van 43 dagen, 12 uur, 7 minuten en 43 seconden. Hij versleet daarbij negen paar schoenen.



De deelnemers mochten tussen zes uur 's morgens en middernacht lopen. De 4.989 kilometer die ze moesten afleggen is gelijk aan de afstand van 118 marathons achter elkaar.



De 3.100 Mile Race bestaat sinds 1997. Slechts 49 lopers wisten de wedstrijd te voltooien. De Finse postbode Ashprihanal Aalto was in 2015 de allersnelste. Met een gemiddelde van 123 kilometer per dag finishte hij na 40 dagen, 9 uur en 6 minuten.

Reacties

07-11-2020 12:22:23 BatFish

, maar ik ga het ze niet nadoen! Respect, maar ik ga het ze niet nadoen!

07-11-2020 13:59:21 botte bijl

waar hep dat voor nodig

07-11-2020 14:29:40 Kooldioxide

@botte bijl :

waar hep dat voor nodig



Volgens de organisatie is het een goede manier om in contact te komen met je ziel.



Ze lopen trouwens rondjes op een atletiekbaan. Dus je hebt 43 dagen lang hetzelfde uitzicht. Volgens de organisatie is het een goede manier om in contact te komen met je ziel.Ze lopen trouwens rondjes op een atletiekbaan. Dus je hebt 43 dagen lang hetzelfde uitzicht.

07-11-2020 15:05:02 botte bijl

@Kooldioxide :

Quote:

Volgens de organisatie is het een goede manier om in contact te komen met je ziel.

als iemand's ziel dat wil, dan meldt die zich toch zelf wel als iemand's ziel dat wil, dan meldt die zich toch zelf wel

07-11-2020 15:29:38 GinnyWemel

T Ik word al moe als ik eraan denk dat ik dit zou moeten rennen... Maar het is zeker knap als je m überhaupt uitrent!

