Met de trouwstoet door de McDrive: Het begon als een grap

Een Big Mac eten op je trouwdag, het is bij het plannen van je huwelijk waarschijnlijk niet het eerste wat in je opkomt. Maar door de coronacrisis moeten veel bruidsparen improviseren. Als de restaurants een paar dagen voor het huwelijk van Daan en Mariska Poppelaars uit het Brabantse Zegge dicht moeten, loopt Daans grap om dan maar door McDonald's te rijden wat uit de hand.De voorbereiding van huwelijken is dit jaar voor veel bruidsparen een stressvolle bedoening. "We zouden eigenlijk al op 15 mei gaan trouwen, maar vanwege alle maatregelen kon dat niet doorgaan", vertelt Mariska aan EditieNL.Een nieuwe datum wordt geprikt: 23 oktober. De aanloop daarnaartoe verloopt echter ook niet vlekkeloos. "We moesten het aantal gasten steeds verder terugbrengen: naar 100, naar 50, toen zelfs naar 30. En een paar dagen voor de bruiloft hoorden we dat alle restaurants dichtgingen. Toen hadden we wel zoiets van: wat nu?"Het bruidspaar overweegt eventjes om de bruiloft toch maar te verplaatsen. "Maar we waren al twee jaar met alle voorbereidingen bezig, er kon gewoon getrouwd worden", zegt Mariska. "En alle mensen die voor ons belangrijk zijn, zijn nu nog in goede gezondheid en konden erbij zijn. Dat is wel het belangrijkste."Maar het geplande diner kan dus niet doorgaan. "Daan zei voor de grap: we rijden gewoon door de McDrive!" De weddingplanner van het stel is zo enthousiast dat de grap een serieus idee wordt. "Ze maakte ons ook enthousiast. De McDonald's was dan toch een leuk idee."De trouwdag van het koppel begint met een fotoshoot. Daarna geven ze elkaar het ja-woord in Etten-Leur en trouwen ze daarna nog voor de kerk in St. Willebrord. "We zijn toen met z'n allen naar de McDonald's in Oud Gastel gereden." De 28 gasten zijn verdeeld over een stuk of tien auto's. De trouwstoet rijdt de McDrive in, met het bruidspaar voorop in een Volkswagenbusje."Daan had een Big Mac, ik had een kipnuggetsmenu en de bruidskindjes hadden een Happy Meal", lacht Mariska. "Op het parkeerterrein hebben we alle auto's naast elkaar gezet, met de raampjes open, en iedereen heeft het in de eigen auto opgegeten. Je kon door de open raampjes toch nog wat contact hebben met elkaar. Het was hartstikke leuk."Na het diner brengt het bruidspaar bedankjes bij alle auto's en een take-away bruidstaartje. En er wordt nog een openingsdans gedaan op de parkeerplaats. "We moesten ons even laten overhalen, maar als je gaat dansen vergeet je wat er om je heen gebeurt."Ondanks de aanpassingen is het bruidspaar hartstikke blij met hoe hun trouwdag verlopen is. "Niemand vindt het leuk z'n bruiloft aan te passen, maar je moet roeien met de riemen die je hebt", zegt Mariska. Daan vult aan: "Je moet kijken naar de mogelijkheden en niet naar de obstakels. En hoe vaak zie je iemand in een bruidsjurk bij de McDonald's?"Daan en Mariska krijgen vooral veel enthousiaste reacties op de actie. "Bij de McDonald's vonden ze het heel leuk en de gasten waren ook heel enthousiast." Ze kijken met een goed gevoel terug op de dag. "Al met al hebben we alleen maar genoten."