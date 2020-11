Japanse autoriteiten vinden 164 honden in klein huisje gepropt

Japanse gezondheidsfunctionarissen hebben 164 uitgemergelde honden gevonden die in een klein huisje waren gepropt. Het gaat om een van de schrijnendste gevallen van het houden van honden in het land, zegt een dierenrechtenactivist.



De met parasieten geïnfecteerde dieren werden gevonden in een huis van dertig vierkante meter in de stad Izumo, in het westen van Japan, nadat buren hadden geklaagd. De honden leefden gepropt op planken en onder tafels en stoelen. ,,De hele vloer was gevuld met honden en al het vloeroppervlak dat je kon zien was bedekt met uitwerpselen”, aldus Kunihisa Sagami van dierenrechtengroep Dobutsukikin.



Gezondheidsfunctionarissen bezochten het huis zeven jaar geleden voor het eerst nadat ze al klachten van buren hadden gekregen over lawaai en een vieze geur. Maar de eigenaar weigerde toen de ambtenaren binnen te laten.



De drie mensen die in het huis woonden, zeiden dat ze het zich niet konden veroorloven om de honden te laten steriliseren en castreren, dus kregen ze er steeds meer.



Sagami zei dat de familie er nu mee heeft ingestemd de honden op te geven. Zijn groep zal pleeghuizen zoeken nadat de honden medische zorg hebben gekregen.

