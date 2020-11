Anton! Anton! Papegaai redt Australiër uit brandend huis

In het Australische Brisbane is een man uit zijn brandende woning ontsnapt met dank aan zijn papegaai. Die krijste hem wakker toen de rook het huis binnendrong. 'Anton! Anton!', zou het dier naar zijn eigenaar hebben geroepen.



"Ik ben in shock, maar het gaat", sprak Anton Nguyen nadat hij aan de vlammenzee was ontsnapt tegen het Australische ABC. Keurig netjes had hij een rookmelder in zijn huis geïnstalleerd, maar toen het erop aan kwam, bleek zijn huisdier het apparaat voor te zijn.



Nguyen sliep toen zijn huis even na middernacht gevangen werd door de vlammen. "Ik hoorde het schreeuwen van mijn papegaai Eric en in het huis hing de geur van rook", zei Nguyen. "Ik pakte Eric en toen ik de deur openende zag ik dat de achterkant van het huis in brand stond. Daarop pakte ik een tas en rende ik naar buiten."



De papegaai zou de naam van Nguyen hebben geroepen: 'Anton! Anton!'. Zowel het dier als zijn eigenaar kwam zonder kleerscheuren uit de brandende woning. "De papegaai heeft de man gewaarschuwd", zei een woordvoerder van de brandweer. "Die was eerder dan de rookmelder."



De woning van Nguyen kon niet meer worden gered en brandde compleet af. Wel wist de brandweer te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar omliggende gebouwen. Omdat er bij het ontstaan van de brand een luide knal te horen was, wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een misdaad.

