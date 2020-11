Politie zoekt vrouw die in de bus met aansteker haren in brand steekt van medepassagier

De politie heeft beelden vrijgegeven van een vrouw die tijdens een busrit zonder enige aanleiding het haar van een medepassagier die voor haar zat in brand stak.



Het incident vond plaat in Londen, het VK. Op zondag 30 augustus om 16.45 uur stapte een vrouw aan boord van een bus in die stad en nam achterin plaats.



Het slachtoffer, een 33-jarige vrouw, zat voor haar op de stoel. De verdachte, die met een aansteker speelde, begon het haar van het slachtoffer plotseling in brand te steken, meldt de Britse Politie.



Toen het slachtoffer probeerde de politie te bellen, verliet de verdachte de bus en riep: “Bel de politie, stuur me naar de gevangenis, ik zal je toch verbranden.”



Volgens rechercheurs was het puur geluk dat ze daardoor geen brandwonden opliep. De politieautoriteiten willen er alles aan doen om de dader achter de tralies te plaatsen.

