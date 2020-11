Model sterft tijdens modeshow op catwalk

Een mannelijk model die deelnam aan de Sao Paulo Fashion Week in Braziliƫ is overleden nadat hij onwel werd en op de catwalk viel.Volgens een verklaring van de organisatoren werd model Tales Soares, 26, zaterdag onwel tijdens een modeshow voor modemerk Ocksa. Een medisch team zorgde voor hem op de catwalk en Soares werd later naar een ziekenhuis gebracht, waar hij dood werd verklaard.Sommige rapporten zeiden dat Soares, ook wel bekend als Tales Cotta, struikelde over zijn schoenveter en viel. Volgens het dagblad Folha de S. Paulo dachten de mensen in de menigte aanvankelijk dat zijn val deel uitmaakte van een optreden.Op foto's in de krant lag het model met zijn gezicht naar beneden op de catwalk met paramedici om hem heen.Familieleden van het model zeggen dat hij bij beste weten gezond was.Cotta zei dat Soares maandag wordt begraven in zijn thuisstaat Minas Gerais.De organisatoren van de Sao Paulo Fashion Week plaatsten een verklaring op Twitter: "Het spijt ons voor dit verlies en we bieden onze oprechte excuses aan de familie van Tales."