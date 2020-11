Zo maak je komaf met je spinnenfobie

Van alle kleine kruipbeestjes zijn spinnen wellicht de soort die de mens het meeste angst inboezemen. Ze kruipen, springen en zijn zo onvoorspelbaar dat eraan denken alleen al volstaat om kippenvel te krijgen. Schreeuw jij ook uit volle borst om hulp wanneer je een spin in bad ziet zitten? Dan kan deze remedie wellicht uitkomst bieden.



Een spinnenfobie is niet om mee te lachen. Heel wat mensen verstijven wanneer ze een van de achtpotige beestjes zien kruipen, niet wetend wat hun volgende move zal zijn. Maar volgens een nieuw onderzoek kan je wel degelijk iets aan je angst doen – door een filmavondje nog wel.



Het zijn wetenschappers van de universiteit van Bar-Ilan in Israël die met de opvallende ‘genezing’ op de proppen kwamen. Volgens een onderzoek dat ze voerden in 2019 en waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het vakblad Frontiers in Psychiatry zouden mensen die bang zijn voor spinnen best eens kijken naar… ‘Spiderman 2’. Dat is althans de conclusie die volgt uit een onderzoek bij 424 proefpersonen. De deelnemers die zeven seconden naar de film keken, bleken nadien maar liefst 20% minder bang te zijn voor spinnen.



De reden daarvoor is waarschijnlijk redelijk simpel. Hoewel de personen in kwestie spinnen doorgaans zien als een bedreiging, was dat nu niet het geval. Spinnen stonden nu voor een vermakelijk moment, voor ontspanning. Doordat hun brein spinnen in verband bracht met ontspanning, nam ook hun angst af. Verder onderzoek is nodig om de langdurige invloed van zo’n soort ‘therapie’ te bestuderen, maar een avondje ‘Spiderman’ kijken is alvast geen straf!

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: