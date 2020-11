Damhert loopt al dagen in achtertuin in Beilen rond: wie mist een hert?

In de achtertuin van Tineke Wolting uit Beilen loopt sinds vrijdag een damhert rond. ,,Hij scharrelt de hele dag rond ons huis”, schrijft Tineke op Twitter. ,,Dierenambulance, alle dierenweides in de buurt en de politie gebeld. Niemand mist een damhert of wil hem proberen te vangen.”



,,Hoewel het eerst leuk en grappig was, vind ik het nu zielig voor het beest. Het is een kuddedier en nu helemaal alleen. Hopelijk wordt het dier niet aangereden op de drukke weg bij ons huis. Dus wie mist een damhert in de omgeving Beilen Terhorst? Ze loopt hier rond!”

Reacties

05-11-2020 10:17:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.447

OTindex: 75.202

Volgens mij zijn niet alle herten kuddedieren, mannetjes leven ook alleen toch?!

05-11-2020 10:23:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.506

OTindex: 80.709

Quote:



,Hij scharrelt de hele dag rond ons huis”,



Volgens mij heeft dat hert gewoon de bewoners als kudde geadopteerd. Volgens mij heeft dat hert gewoon de bewoners als kudde geadopteerd.

05-11-2020 10:33:13 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.216

OTindex: 19.324

Er is een update, de eigenaar heeft zich intussen gemeld: klik hier

