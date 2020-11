Koude bitterbal: inbreker eet op z'n gemak bevroren snacks in cafetaria

De eigenaar van een cafetaria in de gemeente Zaltbommel moet vreemd opgekeken hebben toen hij zondagochtend zijn zaak binnenliep. Een inbreker zat daar rustig aan de keukentafel te ontbijten.De man had de kastjes van de cafetaria opengetrokken en daar flink wat drank en snacks uit gepakt. "Gespreid over de tafel zagen wij diverse versnaperingen liggen", schrijft Politie Bommelerwaard op Facebook. Op een foto is te zien dat hij zichzelf had voorzien van onder andere jenever, energiedrank en bevroren kaassoufl├ęs en -bitterballen.De inbreker is een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is door de politie aangehouden. "Op het politiebureau bleek dat de verdachte ook nog werd gezocht voor een andere inbraak die hij ergens in het midden van Nederland had gepleegd", zegt de politie. De man is overgebracht naar een cellencomplex in Nijmegen.