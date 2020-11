Bedrijven laten overledene als hologram herleven op uitvaart

Celebrity Kim Kardashian kreeg voor haar verjaardag een hologram van haar overleden vader, maar ook in Nederland kun je sinds kort een overledene in een hologram laten voortleven. Verschillende bedrijven bieden sinds kort diensten aan als 'speech op je eigen uitvaart', waardoor iemand die net is overleden naast de kist vrienden en familie kan toespreken."Mensen die weten dat ze komen te overlijden kunnen zichzelf opnemen als hologram", zegt Desmond Frencken van HEREweHOLO. "Op het moment dat de uitvaart is, kunnen ze zichzelf naast de grafkist neerzetten en hun verhaal doen voor de nabestaanden. Over wat ze hebben meegemaakt, nog nooit aan iemand hebben verteld of dat ze iemand de waarheid willen vertellen."In een witte kast van 2 meter hoog is het hologram te zien. "We willen graag dat mensen er in ware grootte staan. Het voelt daarom ook heel echt aan."Het bedrijf heeft de dienst vorige maand gelanceerd en praat inmiddels met de eerste mensen die er interesse in hebben. "Het is iets waar mensen behoefte aan hebben, daar ben ik heilig van overtuigd", zegt Frencken. "Per jaar gaan 160.000 mensen in Nederland dood. Er zijn altijd mensen die zich op deze manier weer aan de nabestaanden willen laten zien.Technisch gezien zijn de projecties geen daadwerkelijke hologrammen, maar 'holografische belevingen'. Er wordt een optische illusie gecreëerd waardoor het lijkt alsof er een persoon in 3D voor je staat. De persoon in de opname kan zich van alle kanten laten zien, maar het is niet mogelijk om rond diegene te lopen en bijvoorbeeld ook de achterkant te bekijken.Het bedrijf Hololasting biedt een vergelijkbare dienst aan.Volgens Frencken wordt de kwaliteit van de hologrammen snel beter. "De variant van Kim Kardashian is een tijdje geleden opgenomen en daarbij heb je een donkere ruimte nodig. Inmiddels kunnen wij hologrammen ook in een verlichte ruimte, bijvoorbeeld een uitvaartcentrum, laten zien.Uitvaartverzorger DELA heeft eerder overwogen om hologrammen in Nederland aan te bieden, nadat werknemers het product in de Verenigde Staten zagen. "Wij concludeerden dat Nederland er nog net niet klaar voor is", zegt woordvoerder Martijn van de Koolwijk. "Maar we zien wel dat sinds de coronacrisis er vaker boodschappen van overledenen in de dienst voorbij komen."Dat komt volgens hem doordat steeds meer diensten via internet worden uitgezonden. "Meer dan de helft wordt inmiddels gestreamd en daarin kan makkelijker een boodschap worden opgenomen. Een video is voor het overlijden makkelijk op te nemen, bijvoorbeeld met je telefoon."Frencken ziet in dat niet iedereen zit te wachten op een hologram van een overledene. "Een praktijkvoorbeeld was een vrouw die dit heel graag wilde doen. Maar haar dochter vond het te veel impact hebben. Ze weet niet of ze zo'n echte projectie op dat moment kan verdragen. Misschien wel als ze het op een later moment terugziet."