Arts koopt nep-Alladin lamp

NEW DELHI: Twee mannen die naar verluidt een dokter hebben bedrogen door aan hem een ‘Aladdins lamp’ te verkopen voor $ 93.000 - en die daarbij zelfs een nepgeest hebben opgeroepen - zijn gearresteerd in India, zei een functionaris zondag.Laeek Khan benaderde de politie in de noordelijke staat Uttar Pradesh nadat hij zich realiseerde dat de lamp geen magische krachten had, zoals beschreven in het populaire volksverhaal over Aladdin en zijn wensvervullende geest die verschijnt wanneer erover wordt gewreven."De oplichters hadden een deal gesloten voor veel meer, maar de dokter had ongeveer zeven miljoen roepies ($ 93.000) betaald", zei Amit Rai, een hoge officier.Hij zei dat de mannen donderdag zijn gearresteerd en in hechtenis zijn genomen voordat de aanklacht werd ingediend.“De vrouw van een van deze mannen was ook betrokken bij de fraude. Ze is op de vlucht, 'voegde Rai eraan toe.In zijn aanklacht die afgelopen zondag werd ingediend, zei Khan dat een van de mannen deed alsof hij een occultist was en een "djinn" - een bovennatuurlijke figuur - uit de lamp liet verschijnen, meldden lokale media.Maar toen Khan vroeg of hij de geest mocht aanraken of de lamp mee naar huis mocht nemen, weigerden ze, zeggend dat het hem schade zou kunnen berokkenen, aldus de klacht.Uiteindelijk verkochten ze de lamp aan hem, met de belofte dat die hem gezondheid, rijkdom en geluk zou brengen.Khan verklaarde dat hij zich later realiseerde dat de "geest" eigenlijk slechts een van de mannen in een vermomming was.“De mannen hebben ook andere families bedrogen met dezelfde modus operandi. Het totale bedrag dat ermee gemoeid is, loopt op tot enkele miljoenen roepies, ”zei Rai.