Schooljongen ontdekt resten dinosaurus

Een jonge jongen in het Verre Oosten van Rusland heeft de fossiele resten ontdekt van een prehistorisch zeereptiel - een ichtyosaurus - die wordt beschouwd als een van de grootste dieren die ooit op aarde hebben geleefd.

De versteende overblijfselen werden gevonden toen een team van lokale dinosaurusliefhebbers de kust van Russky Island inspecteerde, legde het Primorsky Aquarium uit. De wonderbaarlijke ontdekking werd gedaan door de zevenjarige Dmitry Sirenko.

"Ik hou veel van dinosaurussen en ik heb er altijd van gedroomd om de botten van een echte dinosaurus te vinden", zei de jongen. "Ik keek de hele tijd naar de stenen en vroeg aan mijn moeder - misschien is dat er een? We speelden met mijn zus aan de kust en vonden deze ongebruikelijke steen. "

Een paar paleontologen die naar de site werden gestuurd, bevestigden dat de eigenaardige markeringen op de stenen de sporen waren van een ichtyosaurus, een enorm prehistorisch zeereptiel.

De onderzoekers zeiden dat de ribbenkast van het wezen 'goed zichtbaar' was en dat de wervelkolom mogelijk ook intact is.

'Er blijft nog steeds de vraag over of er schedelfragmenten in de rotsen zitten. Dat zou absoluut geweldig zijn! " Maar paleontoloog Yury Bolotsky zei: "Deze ichtyosaurus zou ook 250 miljoen jaar geleden al zijn hoofd kunnen hebben verloren."

