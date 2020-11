Automobilisten in de war door woud aan verkeersborden IJburglaan

Het is niet moeilijk om ze te zien op de IJburglaan richting de Piet Heintunnel, maar wél om ze te lezen. Er staan welgeteld 38 informatieborden langs de weg, allemaal met een eigen boodschap.De informatieborden staan er om de automobilisten te informeren over wegwerkzaamheden. Maar de bestuurders snappen niks van de borden. 'Omdat het er zoveel zijn, weet je eigenlijk niet wat je moet doen', vertelt een man.Een andere automobilist verbaast zich vooral over de leesbaarheid van de verkeersborden. 'Ik zeg net tegen mijn vrouw: 'Ja, dat kun je toch allemaal niet lezen''.Voor een Belgische bestuurder is het de eerste keer dat hij evenveel informatieborden ziet als in België. Een automobilist die onderweg is naar zijn werk denkt ongeveer '300 borden' te hebben gezien.