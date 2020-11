Ilse kleurt kleding met schimmels: 'Duurzamer dan standaard verf'

Textielverf is een van de grootste vervuilers in de kledingindustrie. Maar Ilse Kremer heeft voor haar afstudeerproject nu een methode ontwikkeld om kleding duurzaam te kleuren: met behulp van schimmels.



De 23-jarige Ilse wil graag bijdragen aan een duurzame kledingindustrie. "Er wordt steeds meer gewerkt aan duurzame kleding, maar het verfproces blijft heel erg achter", vertelt ze aan Editie NL. "Ik draag zelf veel kleur en zou ook niet anders willen." Dus is ze op zoek gegaan naar een alternatief.



Moeilijk is het kleuren met schimmels niet, zegt ze. "Je moet alleen weten welke geschikt zijn. Er is maar een aantal schimmels dat pigment produceert. Sommigen groeien liever in het donker, andere liever in het licht. En ze moeten ook veilig zijn voor mensen als je ze hiervoor wilt inzetten."



Om aan alle informatie te komen heeft ze samengewerkt met het onderzoeksinstituut Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. "Zonder hun hulp had ik het niet gekund."



Het verven van kleding heeft op verschillende manieren impact op het milieu. Zo is er veel water nodig om kleding een kleur te geven. "Vooral in gebieden waar weinig water is zorgt dat voor waterstress", vertelt Lara Peters van Milieu Centraal aan Editie NL. "Daarnaast zijn er voor de productie van reguliere verf fossiele grondstoffen nodig."



Uit cijfers van de European Environment Agency blijkt dat het verven en afwerken van textiel ongeveer twintig procent van de wereldwijde watervervuiling veroorzaakt. "De verf bevat chemische stoffen die schadelijk zijn voor het milieu."



Uiteindelijk lost Ilse de schimmels op in een vloeistof. "Ik werk nu met twee schimmels: een produceert geel en de ander rood. Je kunt ze ook mengen en daarmee groen maken. Ik heb inmiddels een jurk en een jumpsuit gemaakt. De verf is vergelijkbaar met normale textielverf, alleen verbleekt-ie iets eerder."

Ze kijkt nu of ze met andere schimmels weer nieuwe kleuren kan ontwikkelen. "Daarna wil ik de productie opschalen. Uiteindelijk hoop ik dat het product kan concurreren met synthetische textielverf."



De techniek is niet geheel nieuw, weet Jérôme Collemare. Hij doet onderzoek naar schimmels en heeft Ilse geholpen bij haar afstudeerproject. "Kleuren onttrekken uit schimmels gebeurt al langer, maar kleding verven nog niet", vertelt hij aan Editie NL.



Hij is erg enthousiast over het concept. Tocht denkt hij dat het opschalen nog een hele klus kan gaan worden. "In economisch opzicht is het moeilijk, want chemicaliën zijn veel goedkoper."

De verf is vergelijkbaar met normale textielverf, alleen verbleekt-ie iets eerder.

Worden er ook zakjes kleur meegeleverd dan? Want als je na een aantal keren wassen ineens een gebroken wit truitje of jurkje hebt waar je niet om gevraagd hebt is dit natuurlijk ook niet duurzaam, ik zou het dan weggooien terwijl het nog heel is. Worden er ook zakjes kleur meegeleverd dan? Want als je na een aantal keren wassen ineens een gebroken wit truitje of jurkje hebt waar je niet om gevraagd hebt is dit natuurlijk ook niet duurzaam, ik zou het dan weggooien terwijl het nog heel is.

@omabep : Hangt er van af hoe snel dat verkleuren gaat. En misschien kun je de wasmiddelen er op aanpassen. Moderne wasmiddelen zijn aardig agressief.

@omabep : @Emmo : Een in wat heet water opgelost mengsel van Sunlight zeep en soda werkt bijvoorbeeld goed. En eventueel wat azijn als wasverzachter/kleurversteviger.

Leuk maar er zijn al veel meer natuurlijke kleurstoffen. Ook met uienschillen, walnootbast en vele andere afvalproducten kan kleding geverfd worden.

De indigoplant levert een blauwe kleur, meekrap een rode.

Maar de teelt van die gewassen is bijna nul vanwege de kosten ten opzichte van chemische alternatieven.

Een probleem was altijd paars.

Op natuurlijke wijze kan die alleen uit de purperslak worden gewonnen.

Chemisch is het geen probleem.

Teer is een prima grondstof. Hieruit kunnen verschillende kleuren goedkoop worden gewonnen.

Prachtig dus dat er weer een duurdere methode is gevonden met dezelfde beperkingen als de bekende natuurlijke kleurstoffen maar ik denk dat het geen zoden aan de dijk zet.

Er zijn maar een paar manieren om iets nieuws te introduceren.



1. Als er een goedkopere manier is om iets te doen, met dezelfde kwaliteit, dan wordt het gebruikt



2. Als het goed is voor je imago en je de prijs kan opvoeren, wordt het gebruikt. Dan is over het algemeen een knuffelige dier nodig dat gered wordt of een beetje hip probleem. Watervervuiling is niet cool genoeg in het westen.



3. Goedkoper maar slechter en je wordt een budget leverancier maar wel met een grotere markt. @Grouse : Dat wisten de mensen die aan het project meewerkte ook al. Maar ik snap dat de studente enthousiast en editie NL is helemaal gericht op dit soort nieuws, zinloos of niet.Er zijn maar een paar manieren om iets nieuws te introduceren.1. Als er een goedkopere manier is om iets te doen, met dezelfde kwaliteit, dan wordt het gebruikt2. Als het goed is voor je imago en je de prijs kan opvoeren, wordt het gebruikt. Dan is over het algemeen een knuffelige dier nodig dat gered wordt of een beetje hip probleem. Watervervuiling is niet cool genoeg in het westen.3. Goedkoper maar slechter en je wordt een budget leverancier maar wel met een grotere markt.

S . Ik ga meestal in het wit gekleed. Dan heb je geen kleurstoffen nodig

: is dat zo? Dat betwijfel ik. Quote @De Paus : is dat zo? Dat betwijfel ik.



Kan je kleding wit verven?



Nee, het wit verven van een stof is helaas niet mogelijk. Hou er rekening mee dat dat niet kan. Zelfs niet met een ontkleurder, waar we verderop meer over vertellen QuoteKan je kleding wit verven?Nee, het wit verven van een stof is helaas niet mogelijk. Hou er rekening mee dat dat niet kan. Zelfs niet met een ontkleurder, waar we verderop meer over vertellen

Dan is over het algemeen een knuffelige dier nodig dat gered wordt ... QuoteDan is over het algemeen een knuffelige dier nodig dat gered wordt ... Yep

