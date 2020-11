Meisje (9) verliest honkbalplaatjes door bosbrand, krijgt er tienduizenden terug

Een goede daad van een Amerikaanse honkbalplaatjesverzamelaar. Toen hij hoorde dat een meisje van 9 jaar haar verzameling was kwijtgeraakt door één van de grote natuurbranden in Californië, besloot hij zijn collectie te doneren.



De familie van Reese Osterberg uit Californië verloor alle bezittingen bij een bosbrand in september. Ook de honkbalplaatjes van de 9-jarige Reese gingen in vlammen op. "Het is heel moeilijk om eraan te denken. Het brengt allemaal herinneringen terug", vertelt het meisje aan de lokale zender KGO.



Reese honkbalt zelf en verzamelde de plaatjes de afgelopen jaren. Het lokale brandweerkorps deed een oproep om honkbalplaatjes te doneren, zodat het meisje haar collectie kon vervangen.



De oproep bereikte ook verzamelaar Kevin Ashford. Hij heeft een collectie van bijna 25.000 stuks, allemaal netjes gesorteerd en opgeborgen in dozen. Hij besloot dat Reese ze beter kon gebruiken.



Afscheid nemen van zijn duizenden plaatjes was wel even slikken, maar hij is blij dat hij dit kon doen. "Ze gaat prachtige en bijzondere plaatjes vinden in de collectie, dat weet ik zeker."



Ergens in de dozen zit ook een honkbalplaatje van haar favoriete speler, Buster Posey, belooft Ashford. "Ik heb 'm vanmorgen nog gezien, dus hij zit erbij. En nu is hij van jou."

Reacties

03-11-2020 10:21:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.504

OTindex: 25.844

Als het kind er blij mee is heeft het zijn nut gehad.

03-11-2020 10:23:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.820

OTindex: 6.185



Ik zal die verzamelwoede nooit begrijpen.



Zoonlief heeft tienduizenden Magic-kaarten. Hij is erg goed in het bijbehorende spel en de individuele kaarten zijn kunstzinnig best aantrekkelijk als je van het genre houdt. Maar je kunt alles overdrijven. Honkbalplaatjes, voetbalplaatjes, flippo's...Ik zal die verzamelwoede nooit begrijpen.Zoonlief heeft tienduizenden Magic-kaarten. Hij is erg goed in het bijbehorende spel en de individuele kaarten zijn kunstzinnig best aantrekkelijk als je van het genre houdt. Maar je kunt alles overdrijven.

03-11-2020 10:35:02 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.064

OTindex: 1.969

De lol van verzamelen is toch het de moeite die je moet doen om begeerde items te pakken te krijgen?

Een complete verzameling krijgen biedt geen uitdaging meer.

