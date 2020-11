Collega’s nemen man beet waardoor die als enige op werkvloer opdaagt als… een Smurf

Het zijn barre tijden voor velen en dan kunnen grapjes en evenementen als Halloween nog wat lichtpuntjes zijn in het dagelijkse leven. Om het weer wat luchtiger te maken op de werkvloer, sprak dit groepje collega’s af om ter gelegenheid van Halloween naar het werk te komen verkleed als Smurfen…Alleen was de hele afspraak in scène gezet om één specifieke collega beet te nemen, waardoor die als enige persoon opdaagde als Smurf. Hilariteit alom, en het verhaal (en onderstaande foto) gingen als een vuurtje rond op het wereldwijde web.De gefopte man in kwestie kon er gelukkig smakelijk om lachen. Goed gesmurft! En de commentaren onder de post zijn ook lovend positief: “Jij moet de leukste van de hele bende zijn!” en “Tijd om Luie Smurf te worden!”