Ambtenaren op ministerie kunnen hogere coronabonus krijgen dan zorgpersoneel

Na maanden wachten kan een deel van het zorgpersoneel dat in de frontlinie werkt bij de bestrijding van de coronacrisis binnenkort een extraatje tegemoetzien van 1000 euro. Maar nu blijkt dat een deel van de ambtenaren op het ministerie al in de zomer bonussen kregen voor hun inzet rond de coronacrisis. De bonussen konden ook nog eens oplopen tot veel meer dan wat het zorgpersoneel krijgt.



Aan het begin van de crisis hebben de bonden samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken gemaakt over een coronabonus voor ambtenaren van VWS. 'Personeel dat zich uitzonderlijk heeft ingezet' bij de bestrijding van de crisis komt daarvoor in aanmerking, bevestigt vakbond FNV.



Volgens de bond zijn in de zomer de bonussen al uitgedeeld, maar een voorlichter zegt niet te weten hoe hoog die bonussen zijn en aan wie ze zijn uitgekeerd.



Het ministerie wil er helemaal niks over kwijt. Woordvoerder Martijn Janssen verwijst naar een jaarrapportage die later wordt opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd voor het beloningsbeleid van het hele rijk.



Hij wil niet zeggen hoeveel ambtenaren op het ministerie een coronabonus hebben gehad en welke bedragen zij kregen bijgeschreven. Ook wil het ministerie niet ingaan op de vraag of de bonussen voor de ambtenaren hoger zijn dan die voor het zorgpersoneel.



Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een Kamerbrief wel dat er voor het geven van incidentele beloningen, bonussen dus, afspraken zijn die voor het hele rijk gelden. Die regels gelden ook voor de coronabonussen van het VWS-personeel.



Dat betekent dat de bonussen kunnen oplopen tot maximaal een maandsalaris, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ministerie is weer verantwoordelijk voor de beloningsregels van het rijk.



SP-Kamerlid Maarten Hijink stelde onlangs vragen aan minister De Jonge over de kwestie. Hij noemt het 'wel heel pijnlijk' dat er in de zomer al bonussen zijn uitgedeeld, terwijl het zorgpersoneel nog wacht op hun bonus. Ook vindt hij het schrijnend als medewerkers op het ministerie hogere bonussen hebben gekregen dan de zorgmedewerkers.



"Dat is zeker pijnlijk", zegt ook CNV-voorlichter André van der Vlugt. De zaak doet hem sterk denken aan de situatie in het Zaans Medisch Centrum eerder dit jaar. Managers kregen daar een bonus omdat ze extra hadden moeten vergaderen tijdens de crisis, terwijl het zorgpersoneel niets extra’s kreeg.

03-11-2020 12:28:04 Buick

Als een ambtenaar zo min mogelijk doet dan krijgt hij/zij des te meer geld.

03-11-2020 13:02:00 venzje

Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best.

03-11-2020 13:09:45 Emmo

De zaak doet hem sterk denken aan de situatie in het Zaans Medisch Centrum eerder dit jaar. Managers kregen daar een bonus omdat ze extra hadden moeten vergaderen tijdens de crisis Maar dat extra vergaderen is natuurlijk veel zwaarder dan je vier of zes keer per dag in een isolatiepak hijsen en dan nog het risico lopen besmet te raken. Maar dat extra vergaderen is natuurlijk veel zwaarder dan je vier of zes keer per dag in een isolatiepak hijsen en dan nog het risico lopen besmet te raken.

03-11-2020 13:15:13 DrZiggy

S Los van het wel of niet verdienen van een bonus, is het vrij duidelijk dat bepaalde personen (ambtenaren, managers) dit al vooraf hadden geregeld in hun contracten. Het hoort bij hun salaris/inkomen net als kilometer vergoeding.



Er is dus geen rompslomp en regels en andere poespas voor nodig om die beloningen uit te delen.



Voor de zorg is het gewoon echt extra en moet er veel geregeld worden.



Bovendien is het ook gewoon een cadeautje. Dus in plaats van zeuren dat anderen meer krijgen, ben blij dat je überhaupt wat krijgt.



Ik heb ook maanden 12u per dag moeten draaien om de administratieve rompslomp van corona te verwerken, heb ik ook geen bonus voor gekregen van het rijk.



03-11-2020 13:15:17 Mamsie

Volgens de bond zijn in de zomer de bonussen al uitgedeeld, maar een voorlichter voorlieger zegt niet te weten hoe hoog die bonussen zijn en aan wie ze zijn uitgekeerd.



Stiekem gedoe. Natuurlijk weet een voorlichter dat. Bah! Stiekem gedoe. Natuurlijk weet een voorlichter dat. Bah!

03-11-2020 13:19:38 Buick

@Mamsie , dan zullen ze de oplichter hebben gesproken

03-11-2020 13:30:31 Grouse

Ik snap dat gescheld op die ambtenaren niet. Ze doen toch niks?

