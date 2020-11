Studente ontroostbaar nadat ze per ongeluk taak inlevert met deze gênante titel

Een studente heeft zich moeten verontschuldigen bij haar leerkracht nadat ze per ongeluk een taak had ingeleverd met een ongepaste titel. De jonge vrouw dacht dat ze alles had gedubbelcheckt, maar zag toch een belangrijk detail over het hoofd. Haar hysterische tranen gaan nu viraal op TikTok.Het is de nachtmerrie van elke student: per ongeluk een taak afgeven die je net niet helemaal goed hebt nagelezen. Een ontbrekende passage of het feit dat je her en der de Wikipedia-links eruit bent vergeten halen, tot daar aan toe, maar wat een jonge vrouw op TikTok overkwam is van een ander niveau.“Mijn kamergenoot heeft haar tussentijdse paper ingediend zonder de titel te veranderen”, luidt het bijschrift van het hilarische filmpje, dat woensdag geüpload werd door TikTokker hanspoet. Op de beelden zien we hoe de auteur van het clipje de kamer binnenloopt, waar de studente verslagen op de vloer zit en tranen met tuiten huilt. “Kan ik iets opnieuw indienen op Blackboard (het platform waarop studenten hun taak moeten inleveren, nvdr)?”, klinkt het hysterisch.De camera zoomt vervolgens in op de hoofding van het essay, waar het niet mis te verstane “stomme f*cking paper die geen zin heeft” staat te lezen – en dat op elke pagina. Intussen horen we de arme studente snikken op de achtergrond: “Het is niet grappig, ik ben zo verdrietig.” Daarna slaat haar stem over naar een onverstaanbaar hoog gekrijs, terwijl het meisje met de camera moeite doet om niet in lachen uit te barsten.