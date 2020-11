Kringloop krijgt urn met as binnen

In een kringloop in het Noord-Brabantse Geldrop is iets wel heel bijzonders gebracht: een urn, gevuld met de as van een overledene. Van wie de pot is, is nog niet duidelijk.



In eerste instantie was vestigingsmanager Liesbeth van Kuijlen enthousiast over de komst van de pot. "Het leek een mooi item, leuk met die herfstkleuren", vertelt ze.

Tot ze erachter kwam dat de pot dichtgeplakt was. "Er stond een naam op met een geboortedatum en overlijdensdatum erbij. Toen viel het kwartje."



Nabestaanden kunnen zich melden bij de kringloopwinkel. Als niemand iets laat weten, brengt Liesbeth de urn zaterdag naar het crematorium waar de urn vandaan komt. "Ik heb al contact met ze gehad en zij weten om wie het gaat, aan de hand van het nummer op de pot."



Tot die tijd heeft Liesbeth de urn bij haar op kantoor staan. "Ik hoef me niet meer alleen te voelen. Al is zo'n urn natuurlijk wel een beetje creepy. In het kader van Halloween vind ik het wel geestig."

Reacties

02-11-2020 12:17:06 venzje

Geestig ...

02-11-2020 12:20:35 Buick

Als er een naam opstaat dan lijkt het me ook wel duidelijk waar die pot thuis hoort.

02-11-2020 12:30:36 Emmo

Quote:

"Ik hoef me niet meer alleen te voelen. Al is zo'n urn natuurlijk wel een beetje creepy. In het kader van Halloween vind ik het wel geestig." Waarom wordt er dan gesproken over "stoffelijke resten"? Daarvan uitgaande zou er geen geest meer in moeten zitten. Waarom wordt er dan gesproken over "stoffelijke resten"? Daarvan uitgaande zou er geen geest meer in moeten zitten.

02-11-2020 12:38:53 Questyn

S Maar goed dat we de kisten met overledenen begraven, want als die bij de kringloop ingeleverd gaan worden

