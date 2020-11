Een enkele charismatische bedelaar zorgt voor bedelverbod in Waalwijk

In Waalwijk heeft een enkele bedelaar ervoor gezorgd dat er waarschijnlijk een totaalverbod komt op bedelen in gans de gemeente. Eerder gold deze regeling al bij het Bloemenoordplein waar de man vaak om geld vroeg.



De man schijnt nogal een charismatisch figuur te zijn. Volgens het Brabants Dagblad wordt hij namelijk regelmatig omringd door mensen die hem geld, eten en drinken toestoppen. Tegelijkertijd zorgt dit entourage voor onprettige gevoelens bij voorbijgangers.



De bedelaar klampt dan ook zelf geen mensen aan en misdraagt zich verder op geen enkele wijze. Waalwijk kent naast de man geen andere bewoners die structureel bedelen. Toch wordt er nu gewerkt aan een verordening om te zorgen dat de overlast van de enkeling zich niet verplaatst naar een ander deel van Waalwijk. Of de borden waarop staat dat er niet gebedeld mag worden de man daadwerkelijk gaan stoppen zal binnenkort blijken.



De eerste waarneming van een Waalwijkse bedelaar in het wild vond vermoedelijk plaats in 2012.

02-11-2020 10:20:00 Emmo

WMRindex: 46.474

De bedelaar klampt dan ook zelf geen mensen aan en misdraagt zich verder op geen enkele wijze. Hoe laat hij dan weten dat hij behoeftig is? Als ik iemand ergens zie staan of op een bankje zitten ga ik er niet onmiddellijk van uit dat hij een bedelaar is, noch dat ik de behoefte heb om hem iets toe te stoppen.

Als ik onprettige gevoelens krijg bij een verschijning loop ik vlot door en ga me niet beklagen bij de gemeente.

En als de man niet bedelt en ook niet iemand aanspreekt, waar slaat dat verbod dan op?



Vreemd, heel vreemd. Hoe laat hij dan weten dat hij behoeftig is? Als ik iemand ergens zie staan of op een bankje zitten ga ik er niet onmiddellijk van uit dat hij een bedelaar is, noch dat ik de behoefte heb om hem iets toe te stoppen.Als ik onprettige gevoelens krijg bij een verschijning loop ik vlot door en ga me niet beklagen bij de gemeente.En als de man niet bedelt en ook niet iemand aanspreekt, waar slaat dat verbod dan op?Vreemd, heel vreemd.

02-11-2020 10:41:26 allone

WMRindex: 41.370

waar de man vaak om geld vroeg. En als hij omringd wordt met mensen, is dat niet bepaald onopvallend.



Wat ik curieus vind is de uitdrukking "bedelaar in het wild". Komen ze ook voor in tuinen, parken of kooien?



Laatste edit 02-11-2020 10:43 @Emmo : er staatEn als hij omringd wordt met mensen, is dat niet bepaald onopvallend.Wat ik curieus vind is de uitdrukking "bedelaar in het wild". Komen ze ook voor in tuinen, parken of kooien?

02-11-2020 10:41:44 venzje

WMRindex: 18.806

'Spreekt namens de gehele Nederlandse bevolking | Volgens anonieme bronnen een erg goede onderzoeksjournalist' (Iets wat The Post Online sowieso erg graag van zichzelf denkt.) @Emmo : Ik zou er maar niet aan twijfelen, want het artikel is geschreven door niemand minder dan Freek de Zwart!(Iets wat The Post Online sowieso erg graag van zichzelf denkt.)

02-11-2020 10:49:39 Emmo

WMRindex: 46.474

Door het inkorten ontstaat er een wat verwarde indruk, iets waar "The Post Online" een dóódenkel keertje wel vaker last heeft @venzje : De methode van deze onderzoeksjournalist is bekend, gezien het feit dat het artikel vrijwel integraal, hoewel ingekort, is over genomen van het Brabants Dagblad Door het inkorten ontstaat er een wat verwarde indruk, iets waar "The Post Online" een dóódenkel keertje wel vaker last heeft

02-11-2020 10:51:57 venzje

WMRindex: 18.806

@Emmo : Dat is dus een heel gedegen onderzoek geweest.

02-11-2020 10:56:58 Emmo

WMRindex: 46.474

@venzje : Ik betrap TPO daar wel vaker op. Ook zijn ze goed in het publiceren van een doodnormaal artikel van het ANP waarboven een ietwat "aansprekende" kop wordt geplaatst.

02-11-2020 12:41:42 Questyn

WMRindex: 1.632

S De burgemeester van Waalwijk heet Nol Kleijngeld....

