90 kilo zware schildpad ontsnapt en legt bijna 50 kilometer af in VS

De eigenaren van een enorme sporenschildpad die meer dan 90 kilo weegt, hebben een bijzonder verhaal te vertellen. Het dier ontsnapte uit zijn omheining in de Amerikaanse staat Alabama en werd bijna 50 kilometer verderop gevonden. "Hij ging even een blokje om."



De sporenschildpad is naar verwachting zo'n zestig jaar oud en is in de tien jaar dat hij bij zijn eigenaar Ty Harris leeft nooit eerder ontsnapt. Dat vertelt Harris aan CNN.



Maar vorige week wist het dier op een onbewaakt moment toch weg te komen. De schildpad heeft waarschijnlijk net zo lang tegen het hek van zijn omheining aangeduwd totdat de ketting brak, waarna het dier kon ontsnappen.



"Ik was niet bezorgd dat iemand hem iets aan zou doen", zegt Harris. "Ik maakte me meer zorgen om de kou."



Sporenschildpadden leven van oorsprong in de Afrikaanse Sahara en zijn dus niet bestand tegen vorst. De schildpad overleeft 's winters door warmtelampen.



Harris plaatste een foto van de schildpad op Facebook toen hij het dier niet kon vinden. Daar werd op gereageerd door een man die bijna vijftig kilometer verderop woonde.



De man had de schildpad zo'n honderd meter van het huis van Harris op straat gevonden – en dacht dat het niet zou misstaan in zijn vijver. Hij tilde het 90 kilo zware dier in zijn truck en bracht het naar zijn huis.



De landschildpad bleek echter niet van water te houden, dus het dier verliet de vijver en verdween opnieuw spoorloos. Samen met Harris zocht de man naar de schildpad. Verschillende buren hadden het dier gezien en in een nabijgelegen sojabonenveld werden sporen gevonden, maar de schildpad bleef spoorloos.



De volgende dag vond de man de schildpad in een hoek van zijn land waar ze nog niet gezocht hadden. Na ruim 48 uur keerde de schildpad weer veilig huiswaarts. Het dier maakt het goed en Harris hoopt ooit een kinderboek te schrijven over het avontuur dat de schildpad heeft meegemaakt.

01-11-2020 21:00:12 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.051

OTindex: 1.969

Quote:

sporenschildpad



Maar dat zo'n beest niet tegen vorst zou kunnen omdat hij uit de Sahara komt?

Daar vriest het 's-nachts ook hoor.

Daar vriest het 's-nachts ook hoor.



Laatste edit 01-11-2020 21:00 Zo'n schildpad laat genoeg sporen na om te kunnen vindenMaar dat zo'n beest niet tegen vorst zou kunnen omdat hij uit de Sahara komt?Daar vriest het 's-nachts ook hoor.

01-11-2020 22:36:50 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.866

OTindex: 89

ik dacht ook al, 50 km, hij haalt nog geen 50 meter per uur

