Vechthaan doodt Filipijnse politieagent

Op de Filipijnen is een politieagent op een wel heel onfortuinlijke manier om het leven gekomen. De man stierf toen hij een einde wilde maken aan een illegaal hanengevecht. De dader: een haan.Het hanengevecht vond plaats op Samar, een van de grote eilanden van de Filipijnen, meldt CNN. Toen de agent een van de hanen wilde confisqueren, raakte hij gewond door het vlijmscherpe mesje waarmee de vechthaan was uitgerust. Het mesje raakte de slagader in zijn dijbeen.Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar hij stierf onderweg als gevolg van bloedverlies.Op de Filipijnen worden zowel legale als illegale hanengevechten gehouden, maar ze zijn sinds augustus verboden omdat er veel publiek op af komt en het risico op het overbrengen van het coronavirus er groot is.