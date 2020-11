Man schrikt zich kapot door traditioneel seksritueel tijdens huwelijksnacht

Halloween kan je op alle mogelijke manieren doen schrikken, maar een 23-jarige man werd door iets heel anders de stuipen op het lijf gejaagd: een traditioneel seksritueel opgelegd door de schoonfamilie tijdens zijn huwelijksnacht.



De man onthulde zijn “horrorverhaal” op Reddit. Toen zijn verloofde hem meedeelde dat haar familie er een “speciale huwelijksnachttraditie” op nahoudt, viel hij uit de lucht. Blijkbaar werd er van het koppel verwacht dat ze hun huwelijksnacht zouden beleven in het ouderlijk bed terwijl iedereen buiten aan de deur zou wachten en luisteren.



Van zodra de huwelijksnacht volbracht was, zou een stuk van het laken waaronder ze net seks hadden afgeknipt worden en verwerkt worden in een groot tapijtwerk van de schoonmama. Ondanks dat de 23-jarige man dolgraag met zijn verloofde wil trouwen, heeft hij toch moeten passen voor het ritueel.



”Ik denk dat mijn verloofde meteen zag dat ik niet gelukkig was met die verwachting en ze stelde me meteen voor om te doen alsof. Uiteindelijk kwam mijn schoonmoeder dit te weten en ze stuurde me een tekstbericht waarin stond dat ik ‘niet besefte hoe belangrijk familie is’.” Op Reddit waren andere gebruikers niet mals voor de schoonfamilie van de man: “We leven niet meer in de middeleeuwen he”, zo klinkt het.

Reacties

01-11-2020 16:37:09 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.645

OTindex: 1.359

Ik vind eerlijk gezegd dat de schoonmoeder niet helemaal spoort! Familie is uiteraard belangrijk, maar niet op deze manier. Zo'n schoonmoeder is met recht een trouwma...

01-11-2020 16:47:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.359

OTindex: 75.053

Ze leven niet in de middeleeuwen, maar in welk land?

01-11-2020 17:47:51 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.432

OTindex: 15.382

S Ik weet nog een aardig verhaal over een Griekse man en diens schoonmoeder. De Griek trouwde met een jong meisje, dat nog niet veel seksuele ervaring had gehad. De moeder van de vrouw had tegen haar dochter gezegd: Zo gauw die Griek rare dingen in bed ga doen, zeg je NEE. En dan bel je gelijk je moeder, dan kom ik langs om het recht te zetten. Afijn, jarenlang zijn er helemaal geen problemen. Maar dan zegt de Griek tegen zijn vrouw: Zullen we het nu eens anders gaan doen, je moet je dan wel omdraaien in bed. De vrouw herinnert zich wat haar moeder gezegd had en zegt NEE. Zij belt dadelijk haar moeder op en de volgende dag staat de man oog in oog met zijn schoonmoeder. Wat hoor ik nou, zegt de schoonmoeder. Moet mijn dochter zich omdraaien, wat ben je toch pervers.

Ja, zegt de man, maar schoonmama, wij zijn nu al drie jaar getrouwd en ik dacht dat het nu wel eens tijd werd voor kinderen, jij wilt toch ook grootmoeder worden?

