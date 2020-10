Artsen verwijderen 20 kronkelende wormen uit oog van patiënt

Artsen hebben ruim twintig kronkelende wormen uit de ogen van een 60-jarige man moeten verwijderen. De man voelde maandenlang een ‘vreemd lichaam’ in zijn hoofd kronkelen.



De patiënt, genaamd Wan, dacht dat de klachten werden veroorzaak door vermoeidheid en nam die niet al te serieus, meldt thesun.



De operatie werd uitgevoerd toen de man eindelijk naar een dokter ging. De procedure vond plaats in het Suzhou Stedelijk Ziekenhuis in de stad Suzhou, in de provincie Jiangsu, in het oosten van China. Het medisch team verwijderde witte slanke nematoden, ook wel rondwormen genoemd, uit zijn ogen.



Ze komen meestal het lichaam binnen via de huid of de mond en eenmaal in het lichaam kunnen ze naar andere organen, inclusief de ogen, reizen. De wormen werken als parasieten in de conjunctivale zak en traankanalen van honden, katten en andere dieren, en soms in de ogen van mensen.



Artsen adviseren dierenhouders om de hygiënemaatregelen bij het in contact komen met huisdieren in acht te nemen, aangezien parasieten zoals nematoden op mensen kunnen worden overgedragen. Het is daarom verstandig als patiënten met symptomen zoals wazig zien of ongemakken, om medische hulp vragen.

En nu? Kan de man nog wat zien met die bewormde ogen?

