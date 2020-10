Te pikante ‘douchende dame’ in straatbeeld zorgt voor ophef: “Gevaar voor chauffeurs!”

Sam Collins, de eigenaar van een winkel die badkamers verkoopt, vond het een leuk idee om naast zijn winkel een grote advertentie tegen de muur te hangen.Daarop is een naakte, douchende vrouw te zien. Ene Jason Stansfield nam een foto van de opvallende advertentie. “Is dit wel aanvaardbaar in 2020?”, vraagt de man zich op Twitter af.Winkeleigenaar Sam begrijpt alvast niet wat het probleem is. “‘t Is gewoon een vrouw die aan het douchen is”, laat hij weten. “Aangezien het leven dezer dagen al serieus genoeg is, dachten we dat het voor wat plezier zou kunnen zorgen”, aldus Sam. Toch zijn ze bij de gemeente niet al te blij…Zo zou het beeld, dat nabij een druk kruispunt hangt, chauffeurs kunnen afleiden en dus gevaarlijke verkeerssituaties kunnen veroorzaken. De gemeenteraad wil nu dat het beeld verwijderd wordt.Toch vinden velen de reactie van de gemeente behoorlijk overdreven. “Ze verkopen badkamers en er wordt gewoon een vrouw getoond die van een heerlijke douche geniet. Wat willen die mensen dan? Dat ze met haar kleren aan onder de douche staat?”, reageert iemand volgens The Sun. Toch is de kans groot dat de advertentie weldra uit het straatbeeld zal verdwijnen…