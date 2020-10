Bankbiljetten vliegen uit het raam tijdens politieachtervolging op A16

Een op z'n zachtst opmerkelijk moment, dinsdagmiddag. Wat begon met een snelheidsovertreding, eindigde met een achtervolging waarbij de bankbiljetten uit het autoraam vlogen.



Desbetreffende auto reed met een snelheid van 136 kilometer per uur op de A16, ter hoogte van knooppunt Zonzeel richting Rotterdam. Omdat een snelheid van slechts 70 kilometer per uur was toegestaan, betekende de snelheidsovertreding dat de bestuurder zijn rijbewijs moest inleveren.



De automobilist volgde een volgteken om via de afrit Zevenbergen de snelweg te verlaten. ‘Maar op het laatste moment dacht de bestuurder er anders over!’, schrijft de politie op Instagram. Hij schoot via het puntstuk terug de hoofdrijbaan op.



Tijdens de achtervolging haalde de man snelheden van boven de 220 kilometer per uur, ook op wegen waar de maximumsnelheid op 90 kilometer per uur lag.



Hij haalde rechts in en negeerde een rood kruis. ‘Ter hoogte van Dordrecht op de A16 zagen we dat er iets uit de auto gegooid werd. De bundels geld vlogen langs ons heen’, schrijft de politie. Uiteindelijk kon de verdachte worden aangehouden bij een benzinestation. Het geld en de auto zijn in beslag genomen. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk.

Misschien een ideetje voor de dames en heren wetsovertreders? Wel zo veilig. Dat overkomt mij nou nooit. Maar ik houd me dan ook aan de snelheid, normaal gesproken, dan

Ter hoogte van Dordrecht op de A16 zagen we dat er iets uit de auto gegooid werd. De bundels geld vlogen langs ons heen',



Had het maar een beetje harder gewaaid. Dan was er hier misschien ook wel wat terechtgekomen.

