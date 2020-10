Zwolse vrouw treft korenslang aan in huis

Een vrouw in Zwolle heeft maandagavond een korenslang gevonden in haar woning. Ze zag het dier liggen, wist hem te vangen en alarmeerde de dierenambulance. De slang is ongeveer een meter lang.

Medewerkers van de dierenambulance hebben de slang meegenomen naar de opvang in Zwolle. Vermoedelijk is het dier vanwege de kou een warme plek op gaan zoeken. De korenslang is overigens niet gevaarlijk voor mensen, het dier is niet giftig.



Het is onduidelijk waar de slang vandaan komt. De mogelijke eigenaar kan zich melden bij de dierenambulance.

