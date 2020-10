Kazachstan maakt ludieke campagne voor toeristen na Borat-film

Kazachstan, het land dat een hoofdrol speelt in de films van Borat, heeft een slimme campagne opgetuigd om toeristen te trekken. Een wandeling met een selfiestick is er 'very nice', gefermenteerde paardenmelk is 'very nice' en ook de architectuur is 'very nice'.Vorige week kwam Sacha Baron Cohen met een nieuwe film over het fictieve karakter Borat Sagdiyev. In de Borat Subsequent Moviefilm zien we de zogenaamde journalist in zijn 'thuisland' Kazachstan, dat hij beschrijft als vrouwonvriendelijk, homofoob en antisemitisch.De film zorgde afgelopen week al voor ophef in de Verenigde Staten vanwege een fragment met Rudy Giuliani, de advocaat van president Trump. Te zien is hoe Giuliani, met zijn hand op zijn intieme delen, in een hotelkamer avances maakt bij Tutar, in de film de dochter van Borat.Borat Subsequent Moviefilm is het vervolg op Borat uit 2006. Die film maakte destijds veel los in Kazachstan, dat slecht naar voren komt. Het land reageerde daar destijds op door advertenties in de Amerikaanse kranten te plaatsen waarin het probeert het achterhaalde beeld recht te zetten.Dit keer reageert Kazachstan creatiever op de film van Cohen. Eén van de zinnen die Borat voortdurend uitspreekt is 'very nice'. Kazakh Tourism, het bureau dat Kazachstan internationaal probeert te promoten, heeft daarom vier advertenties laten maken.Daarin wandelen toeristen met een selfiestick door de natuur, drinken ze gefermenteerde paardenmelk, bewonderen ze architectuur en poseren ze met originele kleding. Telkens voorzien van het commentaar: "very nice".De campagne is het idee van de Amerikaan Dennis Keen, schrijft de New York Times. Keen reisde jaren geleden tijdens een uitwisseling door het land en trouwde later met een inwoonster van het land. Hij woont nu in het land en biedt daar toeristische tours aan.Kairat Sadvakassov, de plaatsvervangend voorzitter van Kazach Tourism, zegt dat de uitspraak 'very nice' eigenlijk perfect past bij het land. "De natuur is hier very nice, het eten is very nice en de inwoners zijn, in tegenstelling tot Borats grappen, ook very nice", zegt hij."We willen iedereen uitnodigen om Kazachstan volgend jaar te bezoeken, zodat mensen met hun eigen ogen kunnen zien dat het hier veel mooier is dan ze denken."