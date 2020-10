Dieven stelen druiven van Canadese wijngaard: Genoeg voor 325 flessen

Een bizarre diefstal nabij het Canadese Montreal: dieven stalen daar afgelopen week rijpe druiven van een wijngaard. Zo'n 500 kilo druiven verdween er in de nacht voor de oogst. "We waren verrast, geschokt, gefrustreerd, boos – alles tegelijkertijd."



Toen druivenplukkers vorige week aan de slag zouden op de Coteau Rougemont wijngaard in de Canadese provincie Quebec, sloeg de schrik ze om het hart. De rijpe druiven waren al verdwenen, slechts de kale wijnstokken stonden nog in de grond. Dat vertelt de eigenaar van de wijngaard, Michel Robert, aan CNN.



De druiven moeten in de nacht voor de oogst zijn gestolen. Zeker 500 kilo Vidal blanc druiven, goed voor 325 flessen wijn, is verdwenen. Die wijn zou zo'n 5000 Canadese dollar (ruim 3200 euro) waard zijn geweest.



"Dit is dan het resultaat van zes maanden werk", vertelt Robert. "Zes maanden lang bekommer je je om de planten en als het dan eindelijk tijd is om te oogsten blijkt alles verdwenen."



De wijngaard heeft aangifte gedaan, vertelt Robert. Maar hij verwacht daar weinig van. "De druiven zijn waarschijnlijk gestolen door een amateur wijnmaker die in zijn garage of kelder aan de slag gaat", denkt hij. Dat is op zich niet zo verrassend. "Er zijn wel eens vaker een paar druiven gestolen", legt Robert uit. Maar nooit eerder werd er op zo'n schaal van de wijngaard gestolen.



Het lijkt er volgens de eigenaar op dat iemand met een terreinwagen en aanhangwagen de wijngaard op is gereden. 's Ochtends werden er lege vuilniszakken gevonden, dus daar hebben de dieven de druiven waarschijnlijk in verzameld.



Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Een woordvoerder van de lokale politie vertelt dat het nog geen verdachten op het oog heeft van de 'zeer ongebruikelijke diefstal'.

29-10-2020 12:20:03

Oudgediende



WMRindex: 41.332

OTindex: 74.979

Quote:

werden er lege vuilniszakken gevonden daar zitten vast een heleboel vingerafdrukken op..

iemand met een terreinwagen en aanhangwagen de wijngaard Dan heeft hij toch betere beveiliging nodig. Honden? Camera's?? Goede hekken???

29-10-2020 12:27:27

Oudgediende



WMRindex: 5.568

OTindex: 2.152





Ik denk dat de wijngaard dermate groot is dat beveiligen haast ondoenlijk zal zijn, helaas. @allone : Als de dief of dieven geen gekende misdadigers zijn dan heb je niets aan de vingerafdrukken omdat die dan immers niet in de bestanden voorkomen.

29-10-2020 12:31:21

Oudgediende



WMRindex: 41.332

OTindex: 74.979





Mijn broer heeft ooit



@KhunAxe : ik ben bang dat je gelijk hebt..Mijn broer heeft ooit ijswijn uit Canada meegenomen. Smaakt niet slecht..

29-10-2020 12:53:10

Oudgediende



WMRindex: 18.787

OTindex: 6.164

€3200 voor een half jaar werk. Da's niet veel. En daar moet waarschijnlijk het loon van de druivenplukkers nog af.

29-10-2020 13:14:26

Oudgediende



WMRindex: 41.332

OTindex: 74.979

@venzje : hoogst waarschijnlijk heeft hij nog een paar druiven over..?!

