Man ziet glimps na de dood: “Ik klopte letterlijk aan bij de hemelpoort en… mocht NIET binnen”

We staan er misschien niet altijd bij stil, maar nieuwsgierig zijn we wel: wat gebeurt er met ons nadat we sterven? Wel, volgens een zekere Frank vrij veel, want hij heeft een bijna-doodervaring achter de rug en zou zich nog alles herinneren van wat er zich afspeelde toen hij tijdelijk klinisch dood was verklaard.



Naar eigen zeggen leek het een eeuwigheid te duren, al bleek hij in realiteit maar een heel korte tijd ‘dood’ te zijn geweest. “Ik werd getransporteerd naar de hemelpoort waar ik meteen aanklopte”, zo vertelde hij. Daar zou Frank een gezichtsloos wezen ontmoet hebben die hem meedeelde dat hij niet binnen mocht, omdat hij nog dingen te doen had in zijn leven.



”In het begin was er een licht, een tunnel waar ik in zat, maar de rit door de tunnel beleefde ik precies op automatische piloot. En dan zag ik de hemelpoorten! Ik begon als een razende te kloppen. Overal zag ik mensen de tijd van hun leven hebben. Het zicht en de geluiden die ik zag en hoorde zijn zoveel grootser dan wat wij kennen”, zo vervolgde hij.



“Ik zag daarna eindeloos veel heldere kleuren en raakte eigenlijk snel gewoon aan alles. Toen het gezichtsloze spirituele wezen naar me toe kwam vertelde hij of zij me dat ik niet klaar was en dat ik van de planeet een prachtige plek moest maken. Ik discussieerde nog even met hem of haar, maar tevergeefs.



Waarheid of pure quatsch? Wetenschappers zien een patroon in de ervaringen van mensen die bijna-doodervaringen hebben, maar wijzen erop dat het waarschijnlijk gaat om een laatste piek in hersenactiviteit. Een soort van zelfactiverende breinscan in een laatste poging om te overleven. Dr. Sam Parnia van de NYU Langone School of Medicine in New York geeft verdere uitleg: “Mensen beschrijven het als een gevoel van een helder en warm licht dat hen aantrekt. Ze zeggen ook dat ze eigenlijk niet wilden terugkomen omdat het zo comfortabel aanvoelde. En een pak mensen gaven ook aan dat ze gescheiden werden van hun lichaam en nog zien hoe dokters en verplegers hun persoon nog proberen te redden.”

29-10-2020 10:24:51 Buick

Wnplts: amsterdam



Dan kan je kloppen wat je wil, de poort gaat niet los Het is coronatijd , dan mag niemand ergens naar binnen.Dan kan je kloppen wat je wil, de poort gaat niet los

29-10-2020 10:30:33 venzje

@Buick : En hij had waarschijnlijk zijn toetentod niet om.

29-10-2020 10:43:42 KhunAxe

Ongelooflijke nonsens en flauwekul

29-10-2020 12:33:12 botte bijl

@wortel : @venzje :

daar sluit ik mij bij aan

hier dragen we die dingen zonder dat het moet van de overheid, en dus krijgen we geen info over hoe het moet. vanmorgen in de supermarkt zag ik een man die het ding serieus voor zijn mond droeg, keurig netjes en goedbedoeld, maar zijn neus was nog vrij



Laatste edit 29-10-2020 12:35

29-10-2020 13:10:57 Zeeuw

@KhunAxe @botte bijl



Dit kan die man serieus meegemaakt hebben, er schijnt als je bijna dood gaat heel veel van het stofje DMT vrij te komen. Van hetzelfde stofje ga je dromen. Alleen is bij een bijna dood ervaring de dosis veel hoger. Is ook een docu over: the spirit molecule. Het stofje is ook te isoleren uit bepaalde planten en dan als een drug te gebruiken, ik heb hier een aantal trip reports over gelezen en daar soortgelijke ervaringen gelezen.

29-10-2020 13:26:56 DrZiggy

S @KhunAxe :

Ongelooflijke nonsens en flauwekul QuoteOngelooflijke nonsens en flauwekul



Aangezien het een gezichtsloos wezen is, moet hij ook wel uit zijn nek lullen. Aangezien het een gezichtsloos wezen is, moet hij ook wel uit zijn nek lullen.

29-10-2020 13:28:18 Emmo

@DrZiggy : Dat kan natuurlijk alleen als dat wezen wél een nek heeft.

