Stijging van verkoop broodjes aap baart stichting AAP grote zorgen

De verkoop van exotisch vlees in Nederland baart Stichting AAP steeds meer zorgen, zo weet de T. Uit het programma Undercover van vorige week blijkt dat het vrij makkelijk is om een stukje apenvlees aan te schaffen. Volgens Stichting AAP is de herkomst van het zogeheten ‘bush meat’ vaak onduidelijk waardoor ook de voedselveiligheid in het geding kan komen.



Hoe groot het probleem precies in cijfers is kan de belangenorganisatie voor exotische dieren niet zeggen. Wel weet Stichting AAP te melden dat alleen al in het Congo van 2004 er 1 miljoen kilo exotisch vlees naar Europa werd geëxporteerd. Directeur David van Gennep hoopt dat de uitzending van Undercover genoeg is om de autoriteiten in beweging te krijgen:



“Nu apen en andere wilde dieren steeds beter beschermd worden door ze als huisdier te verbieden, moet ook voorkomen worden dat ze alsnog het bos uit gesleept worden om in de pan te belanden.”



Wie wel eens wil weten hoe exotisch vlees smaakt kan overigens ook gewoon bij 100% legale en betrouwbare aanbieders terecht.

Reacties

29-10-2020 21:05:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.395

OTindex: 25.733

Voor mij zijn kip en varken al exotisch genoeg.

29-10-2020 21:20:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.431

OTindex: 80.514

@Emmo : Hier hetzelfde. "Wild" van welke soort ook is aan ons niet besteed.

29-10-2020 21:24:16 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.037

OTindex: 1.954

Quote:

Wie wel eens wil weten hoe exotisch vlees smaakt kan overigens ook gewoon bij 100% legale en betrouwbare aanbieders terecht.

Is dat geen broodje aap? Is dat geen broodje aap?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: