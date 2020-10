Bruiloftsfeest afgelast? Dan maar met de camper langs de familie, te beginnen bij opa en oma

Toen Brian en Christianne Fink-Jensen vorige week de persconferentie van Rutte zagen wisten ze meteen: daar gaat ons geplande trouwfeest. Gelukkig konden ze vandaag tóch hun trouwkleren aantrekken. Klapstoeltjes in de camper, bruidstaart in de koelkast en gaan!



Eerste stop: opa en oma Dingemanse in Middelburg. Brian parkeert de camper handig in bij de achterdeur. Het stel klapt de luifel uit, zet de taart op de campingtafel, popt de champagne ét voila: een bruiloft op locatie.



"Geweldig", straalt oma Dingemanse, terwijl ze met haar kleindochter naast zich van haar champagne nipt. "Dit maak je toch nooit mee." Ook haar man geniet: "Dit is gewoon kamperen als trouwdag."



Het stel uit Gouda is in april al getrouwd. Het feest schoven ze vanwege de coronamaatregelen door naar dit weekend. Toen het voor de tweede keer in het water viel, besloten ze niet meer te schuiven, maar een alternatief plan te bedenken en huurden ze een camper.



"Bij onze familie langsgaan kan niet, behalve als we buiten blijven", licht Brian toe. "Dus in plaats van dat iedereen bij elkaar komt, gaan wij naar iedereen toe en vieren we in hun voortuinen een feestje."



De luifel wordt uitgeklapt. Oma waarschuwt voor de jurk. "Die moet toch naar de stomerij", reageert de bruid laconiek. (foto: Omroep Zeeland)

Hun dag ziet er dus anders dan gepland, maar het jonge bruidspaar kan wel omgaan met wat tegenslag. "We kwamen gisteravond aan op de camping en toen kwamen we vast te zitten in de blubber", grinnikt Brian. "Moest een andere auto ons eruit trekken", vult zijn vrouw aan.



"En vanochtend waren we de sleutel van de camper kwijt. Konden we niet vertrekken", ze schieten allebei in de lach. Brian: "Omdenken is wel iets wat we hebben geleerd met deze bruiloft." Christianne haalt haar schouders op: "Er gaat van alles fout, maar het komt ook allemaal net op tijd weer goed."



Brian en Christianne hebben zelf een bruidstaart, hun gasten krijgen cupcakes. "Anders moeten we vandaag vijf cupcakes eten." (foto: Omroep Zeeland)

Het stel heeft na opa & oma vanochtend nog zeven stops te gaan dit weekend, door heel Nederland "Eigenlijk hebben we vier trouwdagen", grinnikt Christianne. "We doen gewoon een half jaar lang... trouwen."

