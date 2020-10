30 maanden cel voor winkeldief die buit tijdens feiten opeet

De Brugse strafrechter heeft een 35-jarige man uit Diksmuide veroordeeld tot dertig maanden effectieve gevangenisstraf voor vijf diefstallen en een inbraak. Tijdens een winkeldiefstal begon Jacky S. in de winkel al charcuterie en zelfs balletjes in tomatensaus te verorberen.



De bal ging aan het rollen in het voorjaar van 2018. De beklaagde pleegde toen in totaal vier winkeldiefstallen in Diksmuide. Hij sloeg twee keer toe in de Carrefour Market en twee keer in de Colruyt. Meestal maakte S. eten en drank buit, maar hij ging ook eens aan de haal met twee pakjes sigaretten. Op 13 juni 2018 stal de beklaagde ook nog een werfradio. Ten slotte kwam hij ook in aanmerking voor een inbraak in april 2019 in Koekelare.



De verdediging betwistte de feiten niet, maar wees de rechter wel op de beperkte buit. Bij het bepalen van de strafmaat werd ook rekening gehouden met het strafblad van Jacky S., die in 2015 al twintig maanden cel kreeg voor opzettelijke slagen en verwondingen. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot dertig maanden effectieve gevangenisstraf.



Bij de winkeldiefstal op 19 januari 2018 was ook een 31-jarige man uit Aalst betrokken. Tony D. kwam niet opdagen voor zijn proces. Voor zijn aandeel in de zaak kreeg hij acht maanden effectieve gevangenisstraf opgelegd.

