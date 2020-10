Kun je met de magnetron virusdeeltjes op je mondkapje onschadelijk maken?

NOORD-HOLLAND - Kun je met een magnetron virusdeeltjes op een mondkapje onschadelijk maken? Arts-microbioloog Wim Ang beantwoordde deze vraag gisteravond in het programma NH De Corona Peiling.



Het antwoord van Wim Ang is duidelijk: "Ja dat kan, het is ook aangetoond. Als je virussen op een stukje stof doet en je stopt dat stukje stof in de magnetron, dan wordt het zo warm, dat de virussen er dood van gaan."



Met een wegwerpmondkapje moet je wel goed oppassen. Daar zit vaak een metalen stukje in aan de bovenkant. En metaal en een magnetron zijn geen goede combinatie. "Je moet die dingen er eerst uitpeuteren wil je je mondkapje in de magnetron doen en daarna weer een methode vinden om het erin te doen." Ang heeft daarom een duidelijk advies wat betreft de wegwerpmondkapjes: "Ga dat nu niet doen in de magnetron, want dat is veel meer werk en dan is het ook nog de vraag of ze wel goed blijven."



De wasbare mondkapjes kunnen wel in de magnetron, maar ze kunnen ook in de wasmachine. Dat raadt de arts eigenlijk wel aan in verband met vlekken. "Als er vlekken of een beetje spuug op zit dan is het toch veel beter om hem in de wasmachine te stoppen want de spuugvlekken gaan er heus niet uit in de magnetron."



Hij komt nog even terug op de vraag: "Het antwoord is: ja dat kan, want als er virus op zit, wordt het wel geïnactiveerd door de energie van de magnetron. Er zijn mensen die het hebben uitgezocht: twee minuten op 600 watt, maar kijk uit dat je mondkapje niet in de fik vliegt."

Reacties

Ik zie het ding inmiddels als een gewoon kledingstuk en mijn andere kleren bak ik ook niet in de magnetron. Toch geef ik de voorkeur aan wassen. Stuk frisser.Ik zie het ding inmiddels als een gewoon kledingstuk en mijn andere kleren bak ik ook niet in de magnetron.

@venzje : Ik gebruik indien nodig die papieren hebbedingen. Doe ik máánden mee.

Ik heb inmiddels een mooi stoffen mandkopje. Zit stukken beter dan die papieren dingen en staat ook leuker.

Ik ga er nog een paar kopen voor de broodnodige variatie.

S @Mamsie : als je dan toch een bank gaan beroven, dan tenminste wel in stijl

Quote:

dat de virussen er dood van gaan Niet alleen virussen gaan dood in de magnetron, ik zou er helemaal nooit niets in stoppen.



: ik heb ergens gelezen dat die stoffen mandkopjes minder effectief zijn. Of dat echt zo is weet ik niet. En of kopjes ueberhaupt effectief zijn weet ik ook niet, dus doe verder wat je wilt Niet alleen virussen gaan dood in de magnetron, ik zou er helemaal nooit niets in stoppen. @Mamsie : ik heb ergens gelezen dat die stoffen mandkopjes minder effectief zijn. Of dat echt zo is weet ik niet. En of kopjes ueberhaupt effectief zijn weet ik ook niet, dus doe verder wat je wilt

beter een klein beetje dan helemaal niets draag ik ze toch.

En een beter aansluitend katoenen kapje is dan toch beter dan zo'n papiertje. @allone : Ik vermoed dat ze nauwelijks effectief zijn. Maar onder het motto:draag ik ze toch.En een beter aansluitend katoenen kapje is dan toch beter dan zo'n papiertje.

Ik doe al vele jaren dweil- en sopdoekjes in de magnetron. Dit is al een heel oud trucje. Vaatdoek of andere lappen waar je mee schoonmaakt goed vochtig maken en een paar minuten op stand-hoog. Even laten afkoelen en je sopdoekjes zijn weer als nieuw, althans, wat betreft bacteriën en ander ongerief.

