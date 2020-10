Vrouw uit Wuhan klaagt stadsbestuur aan: Kreeg in 76 dagen lockdown maar twee keer groente

‘Op televisie werd getoond hoe de overheid de inwoners hielp met hun inkopen, maar dat was niet de werkelijkheid’, zegt Yao. ‘Ons buurtcomité zei dat ze niet genoeg personeel hadden en dat we het zelf moesten oplossen. In 76 dagen tijd hebben ze ons twee keer groenten gegeven, en één keer vlees. Geleidelijk zijn inwoners zichzelf gaan organiseren, maar de eerste maand was erg zwaar. Een vriend kon ons via de post een kool opsturen. Daar hebben we een week van geleefd.’

