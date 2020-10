Giel Beelen verslaapt zich: radioshow al uur bezig

Giel Beelen heeft gisteren voor het eerst zijn nachtshow op NPO Radio 2 gemist, omdat hij zich verslapen had. De wekker ging niet af en hij schrok pas om 5.00 uur wakker, een uur na aanvang van zijn show. Dat was gisteren te horen in Giel, dat elke werkdag van 4.00 tot 6.00 uur op zender is. Aangezien Giel verstek liet gaan, werd zijn show overgenomen door Rick van Velthuysen, die radio maakt van 2.00 tot 4.00 uur. Het lukte de dj pas na vijven om Giel te bereiken; hij zat toen al in de auto.



Wat is er gebeurd? “Blijkbaar zat de telefoon niet in de lader, zo flauw en simpel is het. En ik ging ook best laat naar mijn bed en ik was helemaal naar de klote; dat moet erbij komen.”



Zonder te douchen sprong Giel in de auto naar de radiostudio. “Ik schrik echt wakker tien minuten geleden. Hoe frustrerend is het dan dat je dan ook niet kan bellen?”



“Ik ben maar gewoon in de auto gestapt en hij springt net weer aan en ik hoor jullie. Dan denk ik: ongelofelijk, wat een gekut. Ik krijg nu heel veel appjes binnen.”



Uiteindelijk heeft Giel het laatste halfuur van zijn radioshow nog zelf kunnen presenteren.

Reacties

27-10-2020 18:16:22 KhunAxe









't Lijkt wel komkommertijd En dit is wereldnieuws????'t Lijkt wel komkommertijd

27-10-2020 18:36:42 GinnyWemel







T Blijf t wel grappig vinden, zo zie je maar weer dat bekendheden ook maar gewoon mensen zijn!

27-10-2020 18:48:51 Mamsie









Gelukkig dat de radio geen geuren uitzendt.

Zou er zo'n nestgeur uitkomen, van een ongewassen presentator die zelfs zijn tanden niet heeft kunnen poetsen!😲



Laatste edit 27-10-2020 18:49

27-10-2020 18:58:49 botte bijl









de ouderwetse dect-telefoon die ik als wekker gebruik, die staat gewoon op een lader die ingestekkerd zit

27-10-2020 19:30:57 omabep













@KhunAxe :

En dit is wereldnieuws???? 't Lijkt wel komkommertijd QuoteEn dit is wereldnieuws????'t Lijkt wel komkommertijd Niets van gemerkt, meestal val ik tegen die tijd voor de tweede keer in slaap. Er zullen wel meer mensen zich één keer verslapen.Dat dus.

