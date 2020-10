“Koeien ontspannen zich als mensen zachtjes tegen ze praten”

Vriendelijke woorden zijn goed voor koeien. Vooral als die rechtstreeks worden uitgesproken door mensen die naast hen staan in plaats van via een bandopname. Dat blijkt uit een studie, die de invloed van spreken en aaien op dieren heeft onderzocht en gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology.



“We weten dat de omgang ook effect heeft op de melkproductie en de gezondheid van de dieren, zegt Annika Lange van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Wenen. “Boeren worden misschien uitgelachen als ze met hun koeien praten, maar het heeft echt effect.”



In de studie toonden de onderzoekers aan dat koeien zich ontspanden als ze werden geaaid en een zachte stem hoorden. Ze strekten hun nek uit van genot, sloten hun ogen, trokken minder met hun oren en hun hartslag was langzamer.



Het ontspanningseffect was duidelijker wanneer de stem rechtstreeks van de persoon naast hen kwam in plaats van uit een luidspreker op het lichaam van de onderzoeker. Een vervolgstudie die het effect van spraak ook zonder contact onderzoekt, loopt nog.

27-10-2020 08:21:37 Mamsie

Boeren worden misschien uitgelachen als ze met hun koeien praten, maar het heeft echt effect.”



Als je met iemand praat heb je een gesprek.

Maar ik denk niet dat de koeien veel terug zullen zeggen.

Dus houden we het erop dat de boer tegen zijn koeien praat. Als jeiemand praat heb je een gesprek.Maar ik denk niet dat de koeien veel terug zullen zeggen.Dus houden we het erop dat de boerzijn koeien praat.

27-10-2020 08:26:55 botte bijl

@Mamsie :

in de titel staat het goed, en het is waar dat geen boer serieus een zinnig antwoord verwacht als hij de koe vraagt hoe laat het is, of zelfs maar of de speen van de melkmachine goed zit in de titel staat het goed, en het is waar dat geen boer serieus een zinnig antwoord verwacht als hij de koe vraagt hoe laat het is, of zelfs maar of de speen van de melkmachine goed zit

27-10-2020 08:34:11 KhunAxe

Verreweg de meeste dieren worden rustig(er) als je ze vriendelijk bejegent, hierdoor is het slechts zeer zelden voorgekomen dat ik, om maar wat te noemen, door een hond ben gebeten.



Ik herinner mij mijn eerste Argos, een zoon van mijn vaker vernoemd teefje Tara, ofwel 'Snolletje' Argos kon ik letterlijk in slaap praten en knuffelen



Zelfs roofdieren worden rustiger. Natuurlijk zullen ze je evengoed doden en opvreten, maar ze zijn in ieder geval relaxed



. Laatste edit 27-10-2020 08:36 Kijk, dit is nou zo'n 'onderzoek' waarvan ik mij oprecht afvraag of de bedenkers hiervan nou écht niets beters konden bedenken? Bijvoorbeeld onderzoeken waarom water nat is?Verreweg de meeste dieren worden rustig(er) als je ze vriendelijk bejegent, hierdoor is het slechts zeer zelden voorgekomen dat ik, om maar wat te noemen, door een hond ben gebeten.Ik herinner mij mijn eerste Argos, een zoon van mijn vaker vernoemd teefje Tara, ofwel 'Snolletje'Argos kon ik letterlijk in slaap praten en knuffelenZelfs roofdieren worden rustiger. Natuurlijk zullen ze je evengoed doden en opvreten, maar ze zijn in ieder geval relaxed

27-10-2020 08:39:27 allone

@KhunAxe :

. Natuurlijk zullen ze je evengoed doden en opvreten, maar ze zijn in ieder geval relaxed ] Quote. Natuurlijk zullen ze je evengoed doden en opvreten, maar ze zijn in ieder geval relaxed Quote:

waarom water nat is? droog water is zo lastig drinken

... dit onderzoek is vast bedacht door iemand die nog nooit een dier is tegengekomen Misschien kunnen ze onderzoeken of een mug ook rustiger wordt, als ze je bloed aan t drinken is, en je zachtjes tegen haar praat?



Laatste edit 27-10-2020 08:41 kijk, dat is nou nuttige informatie. En relaxed eten is beter voor de spijsvertering ook nogdroog water is zo lastig drinken... dit onderzoek is vast bedacht door iemand die nog nooit een dier is tegengekomenMisschien kunnen ze onderzoeken of een mug ook rustiger wordt, als ze je bloed aan t drinken is, en je zachtjes tegen haar praat?

27-10-2020 08:45:37 botte bijl

boeren proberen van alles om meer melk uit hun koeien te krijgen, en zo af en toe wordt onderzocht of het ook helpt

27-10-2020 08:50:30 allone

@botte bijl : waarom wordt er niet onderzocht hoe oncomfortabel die onnatuurlijk grote uiers zijn? Lijkt me nuttiger voor de koe. Oh wacht, dat interesseert niemand

27-10-2020 09:35:17 venzje

@allone :

droog water is zo lastig drinken Quotedroog water is zo lastig drinken Zo heb ik als puber ook iets heel handigs uitgevonden: instantwater. Dat is water in poedervorm. Makkelijk om mee te nemen. Om lekker fris water te krijgen hoef je het alleen maar op te lossen in ... uhh ...

27-10-2020 10:52:48 Emmo

@KhunAxe :

Kijk, dit is nou zo'n 'onderzoek' waarvan ik mij oprecht afvraag of de bedenkers hiervan nou écht niets beters konden bedenken? Bijvoorbeeld onderzoeken waarom water nat is? QuoteKijk, dit is nou zo'n 'onderzoek' waarvan ik mij oprecht afvraag of de bedenkers hiervan nou écht niets beters konden bedenken? Bijvoorbeeld onderzoeken waarom water nat is? Jazeker. Veel van dit soort onderzoeken wordt uitgevoerd door studenten. Die leren op deze manier om op de juiste manier te onderzoeken. Met andere woorden, niet het onderzoek is niet het doel, maar het proces.

27-10-2020 11:23:53 KhunAxe

Door een zinvol onderzoek uit te voeren leren de studenten net zo goed hoe op de juiste manier te onderzoeken en hebben de resultaten bestaansrecht.



Ik weet van dit soort onnozele onderzoeken waar jij aan refereert, zandkorrels tellen op het strand enzo.



Bovendien lees ik nergens dat het hier een onderzoek betreft dat door studenten is uitgevoerd, met heeft het consequent over 'onderzoekers'..



Ik blijf erbij beste vriend: Onnozel onderzoek @Emmo : OnlogischDoor een zinvol onderzoek uit te voeren leren de studenten net zo goed hoe op de juiste manier te onderzoeken en hebben de resultaten bestaansrecht.Ik weet van dit soort onnozele onderzoeken waar jij aan refereert, zandkorrels tellen op het strand enzo.Bovendien lees ik nergens dat het hier een onderzoek betreft dat door studenten is uitgevoerd, met heeft het consequent over 'onderzoekers'..Ik blijf erbij beste vriend: Onnozel onderzoek

27-10-2020 11:30:56 Emmo

Deze "onderzoeken" worden wel gepubliceerd. Vervolgens leest een journaillist een eyecatcher en schrijft er een artikeltje over omdat er nog anderhalve kolom over is.



Tenmiste, zo stel ik me de gang van zaken voor. @KhunAxe : Naar mijn ervaring (alweer een tijdje terug, op de zeevaartschool) zijn er meer studenten (leerlingen) dan geschikte onderzoeken. Als leerling moest ik indertijd ook een "onderzoek" uitvoeren. Daarin werd dan beoordeeld hoe het wat opgezet, of de conclusies logisch waren, et cetera. De zin of logica van het onderzoek was irrelevant.Deze "onderzoeken" worden wel gepubliceerd. Vervolgens leest een journaillist een eyecatcher en schrijft er een artikeltje over omdat er nog anderhalve kolom over is.Tenmiste, zo stel ik me de gang van zaken voor.

27-10-2020 11:36:00 KhunAxe

Maar serieus, ik denk dat er toch wel het e.e.a. veranderd is inmiddels en dat tegenwoordig de leertijd benuttigt wordt om zinvol onderzoek te doen, al hoeft het dan zeker geen rocket science te zijn!



Het spijt me kerel, ik vind echt dit 'onderzoek' de naam 'onderzoek' niet waardig, zelfs al zou het een test zijn voor een of meer studenten @Emmo : Ja hallo, toen jij op de zeevaartschool zat, 100 jaar geleden!Maar serieus, ik denk dat er toch wel het e.e.a. veranderd is inmiddels en dat tegenwoordig de leertijd benuttigt wordt om zinvol onderzoek te doen, al hoeft het dan zeker geen rocket science te zijn!Het spijt me kerel, ik vind echt dit 'onderzoek' de naam 'onderzoek' niet waardig, zelfs al zou het een test zijn voor een of meer studenten

