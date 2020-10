Het gaat goed met man die deel tandenborstel had ingeslikt

Het gaat naar omstandigheden goed met de 39- jarige man die per ongeluk een deel van zijn tandenborstel had ingeslikt, terwijl hij de achterkant van zijn keel schoonmaakte. Hij was seconden daarvoor uitgegleden op een gladde vloer.



Het bizar slikincident vond vorige maand plaats in India.



Hij haastte zich naar een nabijgelegen gezondheidskliniek, die hem direct doorverwees naar een gespecialiseerd ziekenhuis.



Een röntgenfoto en verdere tests konden de borstel niet detecteren in zijn keel en slokdarm, waardoor artsen concludeerden dat die in zijn maag zat.



Artsen verwijderden binnen 24 uur middels een kleine operatie de afgebroken borstel, uit angst dat die fatale gevolgen zou kunnen hebben.



De 39–jarige werd in het ziekenhuis behandeld door Dr. Bomni Tayeng, een chirurg in het Bakin Pertin General Hospital in Pradesh, India.

Reacties

Quote:

Nou, Dat is duidelijk. Als het even niet zo goed met je gaat moet je dus een halve tandenborstel inslikken.

Komt het weer helemaal in orde met je. Nou, Dat is duidelijk. Als het even niet zo goed met je gaat moet je dus een halve tandenborstel inslikken.Komt het weer helemaal in orde met je.

Ik heb de drie eerste regels van dit bericht toch een paar keer gelezen en ik kan me er nóg geen voorstelling van maken!

Hoe krijg je het voor elkaar???

