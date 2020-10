Baby wordt vernoemd naar internetleverancier en krijgt achttien jaar lang gratis wifi

Er zijn duizend-en-een manieren om geld te besparen in het leven. Je kan bonnetjes uitknippen, het toilet enkel doorspoelen wanneer iemand een grote boodschap heeft gedaan, overal wandelend naartoe gaan… Het lijstje is eindeloos en iedereen heeft wel zijn of haar eigen manier om een beetje minder geld uit te geven.



De manier waarop een Zwitsers koppel geld bespaart, is echter wel erg opvallend. Ze vernoemden hun kersverse dochter namelijk naar een internetleverancier en kregen op die manier achttien jaar gratis wifi. Buitenkansje of kindermishandeling?



Wel, misschien is enige extra uitleg hier wel op z’n plaats. Het koppel besloot namelijk niet zomaar om hun dochter een bizarre naam te geven, maar deed dat naar aanleiding van een actie van de Zwitserse internetleverancier Twifi. Koppels die hun baby Twifia of Twifius noemden, kregen via de actie achttien jaar lang gratis wifi. Het koppel vond dat wel een goed idee en besloot om het geld dat ze hiermee uitsparen, opzij te zetten zodat hun dochter daarmee later haar rijbewijs kan halen. Bovendien is Twifia niet de voornaam, maar de derde naam van het meisje. In praktijk zal niemand haar dus wellicht aanspreken met Twifia. Pfioew.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: