Trump-adviseur Giuliani speelt ongewild hoofdrol in Borat-film

Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York en een prominent lid van de Republikeinse partij, speelt ongewild een hoofdrol in het vervolg op Borat, de nieuwe film van komiek Sacha Baron Cohen. Te zien is hoe Giuliani, met zijn hand op zijn intieme delen, in een hotelkamer avances maakt bij Tutar, in de film de dochter van Borat.Verder gaat het niet, want dan komt Borat, gespeeld door Cohen, de kamer binnengestormd. "Mijn dochter is 15. Ze is te oud voor je", roept hij naar Giuliani.De actrice, in werkelijkheid 24, had de 76-jarige Giuliani gevraagd voor nog een afzakkertje op een hotelkamer na een interview voor een niet-bestaand televisieprogramma. Als zij op de hotelkamer Giuliani ontdoet van diens microfoon, gaat hij met zijn hand in zijn broek. Het tafereel wordt gefilmd door een verborgen camera.Giuliani is juridisch adviseur van president Donald Trump. Hij wil niet reageren op vragen van de Britse kranten The Guardian en Daily Mail over het voorval, dat zich afgelopen juli afspeelde in het luxueuze Mark Hotel in New York.Volgens de Daily Mail ziet het er niet naar uit dat Giuliani zijn b(r)oekje te buiten is gegaan. De actrice deed wel erg haar best om hem het hof te maken, schrijft de krant.Borat Subsequent Moviefilm, het vervolg op Borat uit 2006, verschijnt niet in de Nederlandse bioscoop, maar is vanaf vrijdag te zien via de streamingdienst van Amazon.