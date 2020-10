Omstander leent fiets uit aan agent tijdens achtervolging door binnenstad Utrecht

UTRECHT - Dankzij een alerte omstander hebben agenten dinsdagavond iemand kunnen aanhouden in de binnenstad van Utrecht. Dat meldt de politie op social media.



"Politie staan blijven! Wanneer je als verdachte dan toch besluit om door te rennen, dan gaat alle focus bij de politie aan!" schrijft de politie op Instagram. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en een alerte omstander leende zijn fiets uit. "Hierdoor kon de verdachte snel worden aangehouden", aldus de politie.



Wat de verdachte op zijn of haar kerfstok had, wordt niet duidelijk. De fietser kan in ieder geval op een bedankje rekenen. "Een bloemetje is onderweg", besluit de politie

Reacties

25-10-2020 11:23:26 Mamsie

Plietsie op je fietsie!

25-10-2020 11:27:11 botte bijl

Quote:

De fietser kan in ieder geval op een bedankje rekenen. "Een bloemetje is onderweg", besluit de politie

en de fiets en de fiets

25-10-2020 11:57:42 botte bijl

of kapot

25-10-2020 12:35:39 Buick

En die kerfstok is ook al weg. Weggegooid door de verdachte en niet meer teruggevonde.

