Van bruin café naar oud-Hollandse snoepwinkel

HOORN - Het is een grap die werkelijkheid is geworden: café-eigenaren - en partners- Jesse en Kevin hebben hun bruin café omgebouwd tot oud-Hollandse snoepwinkel. 'Plan C', noemen zij de metamorfose met als aanleiding de gedeeltelijke lockdown. Vrijdag gaan ze voor het eerst open.



"Ik riep het eerder al als grap, 'waarom geen snoepwinkel beginnen'?", aldus eigenaar Jesse Koeman tegen NH Nieuws. Het karakteristieke café aan de Dubbele Buurt had alle looks al in huis. Jesse: "Ons café is echt een typisch, oud-Hollands bruin cafeetje. Knus en klein. Het was eerst een grap maar inmiddels hebben we overal groots snoep ingekocht."



Het café is bijna een week dicht. Als zij hun nieuwe plan vanmiddag op Facebook presenteren, stromen er in een paar uur tijd honderden positieve reacties binnen. "Ik heb enorme respect voor jullie doorzettingsvermogen. In plaats van bij de pakken neer gaan zitten een nieuw plan opgesteld", zo schrijft een vrouw in de reacties.



Fonduen

Vlak voor de gedeeltelijk lockdown hadden Jesse en Kevin net een nieuw initiatief gelanceerd om het hoofd boven water te houden. Jesse: "We waren net gestart met mini-lounges aan de bar waar je kon fonduen. We hadden fonduepannen ingeslagen, de cateringafspraken waren rond en mensen konden in twee shifts komen eten. Dat heeft welgeteld dus één avond geduurd."



De café-eigenaren laten zich niet zomaar door de maatregelen uit het veld slaan. Op vrijdag, zaterdag en koopzondagen is de tijdelijke snoepwinkel geopend. Van kaneelstokken tot toverballen en van boterwafels tot stroopsoldaatjes, de hele toonbank staat al volgeladen met snoep. "En de stroopsoldaatjes maken we helemaal zelf!", besluit Jesse lachend.

Reacties

25-10-2020 08:19:00 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.502

OTindex: 2.104

En het geheel wordt gesponsord door de Nederlandse Vereniging Van Tandartsen, Het Diabetesfonds en de Weight Watchers

25-10-2020 08:37:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.263

OTindex: 74.855

Quote:

Stroopsoldaatjes, de nieuwere generaties kennen dit product niet. Een stroopsoldaatje is een Nederlands traditioneel, ouderwets soort snoep Ik ken het niet, dus blijkbaar hoor ik ook bij de nieuwere generatie

Hoe nieuw is nieuwer?

Zo blijf je eeuwig jong



Recept: suiker met een klontje boter..

Ik geloof niet dat ik het ga proberen

Geen reclame voor de Traditionele Ouderwetse keuken.



25-10-2020 08:45:35 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.502

OTindex: 2.104





@allone : Stroopsoldaatjes zijn wat wij vroeger 'Borstplaat' noemden. Suiker, boter en wat water en dat op lage pit laten sudderen en verdampen en als het stroperig is geworden op een koude plaat uitgieten. Af laten koelen, klaar

25-10-2020 08:53:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.263

OTindex: 74.855



En jullie maakten dat zelf thuis?

@KhunAxe : ahEn jullie maakten dat zelf thuis?

