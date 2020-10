Complotdenkers beschuldigd van aanval op Duitse musea

Een schok in Duitsland: zeker zeventig kunstwerken uit verschillende Duitse musea zijn vernield. Onder meer Egyptische sarcofagen, beeldhouwwerken en schilderijen uit de negentiende eeuw zijn bespoten met een olieachtige substantie. Het vermoeden is dat aanhangers van een grote Duitse complotdenker achter de 'aanslag' zitten.



De vernielingen gebeurde al op 3 oktober, maar de politie en getroffen musea hielden de gebeurtenissen geheim. Waarom de kwestie werd stilgehouden, is niet bekend.



De beschadigde kunstwerken zijn Egyptische sarcofagen, sculpturen en schilderijen. De Berliner Zeitung spreekt van een 'aanslag op het culturele zelfbeeld.'



De getroffen musea liggen bij elkaar op een eilandje middenin Berlijn, op het Museuminsel.



Wie er achter de vernielingen zit, is nog niet bekend. Maar op sociale media en in Duitse media wordt gesuggereerd dat aanhangers van een bekende completdenker achter de 'aanslag' zitten.



Het zou gaan om complotdenker Attila Hildmann, een extreemrechtse corona-ontkenner die veel bekendheid geniet in het land.



Hildmann, van oorsprong chef-kok, staat sinds de corona-uitbraak bekend als een van de aanvoerders van de Duitse anti-coronabeweging. Hij voerde ook een hetze tegen de musea die zijn getroffen.



Zo schreef hij over het Pergamonmuseum, dat 'de troon van Satan daar staat' en dat er 's nachts mensenoffers gebracht en kinderen verkracht worden.' Hij noemde het museum het centrum van de 'wereldwijde satanistenscene en coronacriminelen'.



De politie wil nog niets zeggen over mogelijke verdachten, behalve dat de situatie onderzocht wordt.

