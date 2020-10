Nomen est omen: Canadese stad kiest andere naam om populairder te worden

De Canadese plaats Asbestos (in het Nederlands: Asbest) is na een volksraadpleging van zijn inwoners omgedoopt tot Val-des-Sources (Vallei der bronnen). Een meerderheid van de deelnemers aan de referenda in de stad in de provincie Quebec besliste over de nieuwe naam. Dat heeft burgemeester Hugues Grimard dinsdagavond bekendgemaakt via Facebook.



De gemeenteraadsleden van het plaatsje hadden het proces om een nieuwe naam te kiezen eerst in gang gezet. Ze stelden een lijst op van zes alternatieve namen. De motivering was dat de oude naam ertoe leidde dat er geen investeerders op de plaats afkwamen en het dus nadelig was voor de lokale economie.



In totaal hebben er de afgelopen maanden drie referenda plaatsgevonden. De inwoners konden kiezen uit verschillende voorstellen en telkens viel de naam met de minste stemmen af. In de derde en laatste peiling bleven er nog vier suggesties over: Val-des-Sources, Trois-Lacs, Larochelle en Jeffrey-sur-le-Lac. Het wordt voortaan dus Val-des-Sources.



De plaats op zo’n 170 kilometer ten oosten van Montreal telt vandaag ongeveer 7.000 inwoners. De stad werd oorspronkelijk vernoemd naar de mineralen die er sinds het einde van de 19de eeuw werden bovengehaald. Een groot deel van de asbestproductie kwam hier vandaan, maar inmiddels is het materiaal in veel landen vanwege zijn gezondheidsrisico’s verboden.



In 2011 werd de plaatselijke asbestmijn gesloten, wat een zware economische opdoffer bleek voor de stad. Hopelijk voor de inwoners lokt de nieuwe naam nieuwe investeerders.

Reacties

24-10-2020 11:20:32 Lennox

Oudgediende



Fijn dat ze nu een aantrekkelijkere naam hebben maar ik zou me als bewoner toch vooral zorgen maken over mijn gezondheid. In een plaats wonen waar tot kort geleden nog volop asbest geworven en verwerkt werd is niet optimaal.

