Drie jaar cel voor man die seks heeft met kippen terwijl zijn echtgenote filmde

Rehan Baig, 37, en zijn echtgenote Haleema, 37, moesten maandag voor de rechtbank in Engeland verschijnen vanwege bizarre praktijken rondom kippenseks.



De man had seks met levende kippen, terwijl zijn echtgenote alles vastlegde op camera.



De man staat ook terecht voor het bezitten van ernstig pornografisch materiaal van kinderen en seksfilmpjes van mensen met dieren.



Het strafrechtelijk onderzoek werd geopend nadat het koppel pornografisch materiaal van kinderen had gedeeld op internet.



De rechter veroordeelde de man tot drie jaar cel. Zijn vrouw kreeg een 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Reacties

24-10-2020 08:43:25 KhunAxe

Oudgediende







Ach, wat een lief op elkaar ingespeeld stelletje is dit zeg..

24-10-2020 09:16:18 Mamsie

Oudgediende







Een stelletje enge, énge mensen!

24-10-2020 10:46:01 omabep

Oudgediende











Zowel voor de kinderen en de dieren zouden allebei minstens 10 jaar moeten krijgen. De slachtoffers hebben levenslang. Stelletje viezeriken Waarom krijgt zij zo weinig straf? Ik vind haar net zo erg zo niet erger want ze grijpt niet in maar doet gezellig mee! En drie jaar cel voor kinderporno en dierenseks is veel te weinig.Zowel voor de kinderen en de dieren zouden allebei minstens 10 jaar moeten krijgen. De slachtoffers hebben levenslang. Stelletje viezeriken

24-10-2020 12:57:08 Emmo

Stamgast







@omabep : In het geval van kippen is levenslang minder dan voor mensen.

